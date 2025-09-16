[헤럴드경제=민성기 기자] 배우 한소희가 다음 달 데뷔 첫 팬 미팅을 앞두고 있는 가운데, 티켓 판매가 부진한 것으로 나타났다.

한소희 소속사 나인아토엔터테인먼트는 지난 11일 간편결제 애플리케이션 페이코(PAYCO)를 통해 팬 미팅 ‘소희 러브드 원스 인 서울’ 티켓 예매를 시작했다.

하지만 예매 시작 5일째인 지난 15일 오후 5시 기준 전체 1600석 중 약 720석만 판매되며 판매율은 45% 수준에 머물고 있다. 특히 무대와의 거리가 있는 가·마·바~차 구역 좌석은 대부분이 미판매 상태로 남아 있다.

이번 서울 공연은 지난 7월12일 시작한 월드투어 마지막 공연이다. 한소희는 그간 태국 방콕, 일본 도쿄, 필리핀 마닐라 등을 순회하며 전 세계 수만명의 팬을 만나왔다.

한소희는 미국 뉴욕과 독일 프랑크프루트·베를린, 영국 런던, 프랑스 파리 등 영미권과 유럽권에서도 공연을 열 예정이었지만, 모두 취소됐다. 이유는 구체적으로 알려지지 않았다.

한소희 측은 예기치 못한 상황으로 인해 공연을 취소하게 됐다며 “불편을 끼쳐드려 진심으로 사과드리고 모든 티켓은 전액 환불된다”고만 안내했다.

한소희의 이번 팬미팅 서울 공연은 26일 오후 5시 연세대학교 대강당에서 열린다.

한편, 한소희는 영화 ‘프로젝트Y’를 통해 제50회 토론토국제영화제(TIFF) 월드 프리미어를 성황리에 마쳤고, 이어 제30회 부산국제영화제(BIFF) 참석을 앞두고 있다.

‘프로젝트Y’는 가진 것이라고는 서로뿐이었던 미선(한소희)과 도경(전종서)이 밑바닥 현실에서 벗어나기 위해 숨겨진 검은 돈과 금괴를 훔치면서 벌어지는 이야기를 그리는 영화다. 한소희는 낮에는 꽃집을 지키고 밤에는 유흥가에서 생계를 꾸려가는 미선 역을 맡는다.