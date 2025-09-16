[헤럴드경제=김해솔 기자] 국민의힘은 16일 여권의 조희대 대법원장 사퇴 요구 등과 관련해 이재명 대통령의 헌법 위반 여부를 검토한 후 탄핵을 포함한 법적 대응에 나서겠다고 밝혔다.

박성훈 국민의힘 수석대변인은 이날 오전 국회에서 열린 긴급 의원총회가 끝난 후 기자들과 만나 “이 대통령 역시 헌법과 법원조직법에 규정된 대법원장 임기를 단축하고 대통령이 직접 조 대법원장을 물러나라고 압박하는 상황”이라며 이같이 말했다. 조 대법원장 사퇴 요구 논란을 확산시킨 강유정 대통령실 대변인의 ‘원칙적으로 공감한다’는 발언에 대한 지적이다.

박 대변인은 이 대통령 탄핵도 검토 대상이냐는 질문에 “최근 조 대법원장을 물러나게 하려는 대통령실 발언 등 여러 가지를 묶어 이 대통령의 헌법 위반 여부를 검토하고 있고 이 부분이 정리되는 대로 탄핵까지 포함해 다양한 법적 대응을 진행할 것”이라고 말했다.

우상호 대통령실 정무수석이 대통령실은 대법원장 거취 여부를 논의한 적이 없다고 해명한 데 대해서는 “어제 강 대변인 발언을 여러 차례 뜯어봤지만 잘못 전달되거나 오독됐다고 생각하지 않는다”며 “진의가 담긴 발언이었고 앞으로 그런 내용이 언제든 구체화할 수 있다고 생각하기 때문에 꼬리 자르기식으로 넘어가면 안 된다”고 지적했다.

한편 박 대변인은 의원총회에서 앞으로 여야 간 합의가 이뤄지지 않은 법안에 대한 필리버스터(무제한 토론) 진행 및 장외 투쟁 방안 등이 논의됐다고도 전했다.