[헤럴드경제=장연주 기자] 가격이 비싸고 양도 적다는 혹평을 받았던 배우 이장우가 운영한 일식집 ‘가래’가 결국 폐업한 것으로 전해졌다.

가래는 올 9월1일부터 영업을 종료했다고 네이버지도를 통해 안내하고 있따.

지난해 12월 오픈한 가래는 단일 메뉴인 카레만 1만원에 판매했다. 여기에다 노른자 500원, 고기 4000원 등 토핑을 넣을 수 있고, 추가로 카레는 3000원, 밥은 2000원에 주문이 가능했다. 또 반찬으로는 양배추 무침이 제공됐다.

하지만 가래는 오픈 초기부터 혹평에 시달렸다.

각종 온라인 커뮤니티에는 “정말 돈 아까웠다. 두 번 다신 안간다”, “카레 맛도 특별하지 않다”, “양도 너무 적은데, 카레와 밥을 추가비용도 비싸다”, “다른 카레 집은 밥, 카레 다 무한리필이다” 등 지적이 나왔다.

이장우는 2023년 tvN ‘장사천재 백사장2’에서 백종원 더본코리아 대표로부터 장사 수완을 인정받아 요식업 사업가로 변신했다. 이에 순댓국집에 이어 호두과자 프랜차이즈 창업까지 했지만 평가는 엇갈리고 있다.

순댓국집에 대한 혹평에 대해 이장우는 유튜브를 통해 “순댓국집에서 당면순대를 쓰는 걸 지적하시는 분들이 많은데, 순대를 안드시는 분이 많아 순대에 힘을 빼고 고기를 더 드리자는 작전을 쓴 것”이라고 해명한 바 있다.