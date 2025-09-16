세종일자리경제진흥원과 협약 “소상공인 지원·지역상권 활성화”

SK브로드밴드는 지역경제 활성화와 상생협력 생태계 구축을 위해 세종시·세종일자리경제진흥원과 업무협약을 체결했다고 16일 밝혔다.

이번 업무협약은 공공기관과 민간기업간 소상공인 상생협력 지원체계 구축을 위해 진행됐다. 또 경기침체와 소비패턴 변화 등으로 어려움을 겪고 있는 지역사회 소상공인·골목상권·전통시장 등을 위해 추진됐다. 세부적으로 SK브로드밴드는 세종시 소상공인을 위해 ▷골목상권 지역거점 육성 ▷소비 진작과 소상공인 매출 확대 ▷디지털 경쟁력 강화 등을 지원한다.

세종시와 세종일자리경제진흥원은 지역 상권과 전통시장에 활력을 불어넣을 수 있는 행정지원, 다양한 축제와 문화공연 마케팅 등으로 SK브로드밴드와 소상공인 간 협력을 돕는다.

김성수 SK브로드밴드 유선·미디어사업부장은 “이번 업무협약은 지역경제 활성화를 위한 공공과 민간의 상생협력 의지”라며 “세종시 지역 상권, 소상공인과 함께 성장하는 협력 사례는 물론 지역사회를 위한 다양한 상생 프로그램을 지속적으로 강화할 것”이라고 밝혔다.

아울러 SK브로드밴드는 소상공인이 사업장 운영 시 맞닥뜨릴 수 있는 각종 피해를 보상해 주는 든든 인터넷, 인터넷 요금 최대 40% 할인과 폐업 시 남은 할인반환금을 면제해 주는 힘내CEO 1년 약정 할인 등 소상공인을 위한 설루션을 제공하고 있다.

고재우 기자