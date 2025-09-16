‘K-애니’ 브레드이발소 정지환 대표·감독 “재미에는 타협 없어…직접 연기도 해” “목표는 30만…전작보다 업그레이드”

[헤럴드경제=손미정 기자] “저만 포기하지 않으면 돼요.”

애니메이션 ‘브레드이발소’의 목표는 일본 애니메이션 ‘짱구는 못말려’다. 남녀노소가 사랑하는 국민 애니메이션이 되는 것이 꿈이다. ‘브레드이발소’는 현재 누구나 들어봤을 인기 IP(지식재산권)로 자리 잡았지만, 아직 가야 할 길이 멀다. 그럼에도 10년이 넘는 시간을 자식처럼 키워 온 애니메이션에 대한 자신감과 확신은 남다르다. 포기를 모르는 ‘중꺾마’(중요한 것은 꺾이지 않는 마음) 정신은 여기에도 적용된다.

“‘짱구는 못말려’를 좋아하는 어른들도 어릴 때 그 만화를 보고 자란 세대잖아요. 결국 우리에게도 필요한 것은 시간이라고 생각해요. 2020년대 초 브레드이발소를 보고 자란 아이들이 아직 성인이 되지 않았거든요. 그때까지 버텨야죠.”

오는 27일 극장판 ‘브레드이발소: 베이커리타운의 악당들’의 개봉을 앞두고 헤럴드경제와 만난 정지환 브레드이발소 대표는 인터뷰 내내 작품 이야기만 나오면 “내가 만들었지만 재밌다”며 한껏 들뜨고 신나 했다. 그는 제작사 대표일뿐만 아니라 브레드이발소를 쓰고 연출하는 감독이기도 하다. 자기 일을 좋아하고 힘껏 즐기는 것. 오늘날의 인기 ‘K-애니메이션’ 시리즈가 탄생할 수 있었던 힘의 원천은 가장 어렵고도 단순한 것에 있었다.

“극장판 제작은 현실적 이유…웃음에도 철칙 있다”

브레드이발소는 각종 빵과 디저트가 모여 사는 베이커리타운이라는 특별한 세계에서 펼쳐지는 이야기를 그린 애니메이션이다. 주인공은 천재 이발사 브레드와 견습생 윌크다. 지난 2019년 첫 시즌이 방영됐고, 현재 시즌4까지 만들어져 인기리에 방영 중이다. 극장판은 지난 2024년 ‘셀럽 인 베이커리타운 편’을 시작으로 같은 해 ‘빵 스타의 탄생’ 편이 나왔고, 곧 개봉하는 ‘베이커리타운의 악당들’이 세 번째다. 극장가 성적도 좋다. 첫 번째 극장판은 20만, 두 번째는 26만 관객을 동원했다. 이번 목표는 30만이다.

세 번째 극장판에서 정 대표는 악당을 주인공으로 내세웠다. 브레드이발소가 처음으로 선보이는 권선징악 이야기다. 극장판은 브레드이발소의 대표 빌런인 감자칩을 필두로 케이크 여왕, 레드벨벳, 악당파이 등 총 6명의 악당이 등장하는 6개의 에피소드를 이어 만들었다. 각각의 악당에는 분노와 교만, 질투, 식탐, 탐욕 등 단테의 7대 죄악에서 착안한 콘셉트를 입혔다.

정 대표는 “권선징악이라는 하나의 주제로 집중해서 에피소드를 모았는데, 힘들면서도 재미있었던 작업이었다”면서 “극장판을 만들 때 늘 전작보다 재밌어야 한다는 목표가 있는데 이번 극장판은 그 목표는 달성했다”며 웃었다.

이번 극장판에는 쿠키 영상도 있다. 내년을 바라보고 준비하고 있는 네 번째 극장판에 대한 예고편 격이다. 네 번째 극장판은 에피소드를 엮은 방식이 아닌 극장판 오리지널 버전으로 준비하고 있다. 정 대표는 극장판을 하나씩 내놓으며 여러모로 영화라는 새로운 시장에 조금씩 적응 중이다.

정 대표는 “쿠키 영상도 그렇고, 무대인사나 티켓 이벤트도 많이 신경을 썼다. 여러모로 전작들보다 많이 업그레이드된 것은 확실하다”면서 “비싼 돈을 주고 영화를 보러오는 관객들에게 풍성하게 보답해야한다는 생각으로 준비했고, 더 많은 기대를 하고 극장에 오셔도 좋을 것 같다”고 말했다.

그가 지속적으로 관객들에게 극장판을 내놓고 있는 것은 현실적인 이유에서다. 정 대표는 “매체들이 돈을 많이 낼 수 있는 시스템이 아니라서, 애니메이션이 TV에 많이 방영된다고 해서 돈이 되지는 않는다”면서 “그렇다고 브레드이발소가 ‘굿즈가 많이 팔리는 디자인’은 아닌 것 같아서 활로를 찾았고, 극장 반응이 괜찮아서 이어서 극장판을 만들게 됐다”고 했다.

브레드이발소의 시작은 지난 2015년 정 대표 혼자 만든 5분짜리 애니메이션이었다. 이후 본격적으로 세상에 나온 브레드이발소 역시 정 대표의 손길이 닿지 않은 곳이 없다. 지금까지 나온 300편의 에피소드 중 70%의 스토리가 정 대표에게서 나왔다. 기획부터 감독, 시나리오, 아트디렉터, 애니메이션 등 브레드이발소 극장판 엔딩크레딧에 ‘정지환’이란 이름이 쉴 새 없이 등장하는 이유도 여기에 있다.

정 대표는 “회사 직원들은 들어오기도 하고 나가기도 하기 때문에 내가 중심을 잡아주지 않으면 재미나 완성도가 확 떨어진다”면서 “여전히 이야기 흐름을 짜고 시나리오를 완성하는 것은 내가 주로 하고 있다”고 말했다.

브레드이발소와 타 애니메이션과의 뚜렷한 차별점은 소재와 연출이다. 외모 지상주의, 경쟁 사회 등 어른들이 공감할 법한 소재와 밈을 과감하게 차용하고, 그 안에서 과장된 몸짓, 다양한 슬랩스틱 요소를 접목한 연출 덕에 아이들도 웃으며 볼 수 있다. 가령 브레드가 건물 가치를 올리기 위해 재건축에 목숨을 거는 장면은 지극히 현실적인 어른들의 세계를 그대로 반영한다.

정 대표는 “웃음을 만들 때는 폭력적으로 웃기지 말자, 더럽게 웃기지 말자, 야하게 웃기지 말자는 세 가치 철칙을 반드시 지킨다”면서 “내용이 너무 어른에게 맞춰져 있어도 아이들이 재미있게 즐길 수 있도록 몸동작과 대사의 리듬에 신경을 많이 쓴다. 브레드의 경우에는 애니메이터 액팅(캐릭터 연기)도 내가 모두 직접 하고 있다”고 했다.

재미에 있어서는 타협은 없다. 그는 “각 에피소드를 시나리오 단계에서부터 100번을 넘게 보는데 그래도 여전히 재미있다”며 “매일 어제의 나를 이기는 느낌으로 에피소드를 만든다”며 웃었다.

정 대표는 “TV판 시즌3을 급하게 만들어서 론칭을 했더니 재미가 약하다는 평이 있었다. 커뮤니티 댓글을 만들면서 상처를 받기도 했다”면서 “사람들이 원하는 것은 브레드이발소가 계속 재미있는 콘텐츠로 만들어지는 것이란 점을 그때 깨달았다. 제작 속도가 다른 회사들보다 많이 느린 이유도 재미에서 타협하지 않기 때문”이라고 말했다.

“쉽게 어렵고 힘들어하는 젊은 세대를 향한 메시지”

가족 영화라 부르는 애니메이션에는 흔히 사랑과 우정, 희망과 용기 등 세대를 아우르는 보편적인 교훈과 가치가 있다. 디즈니와 픽사, 드림웍스 등 대형 할리우드 애니메이션 스튜디오의 작품들이 어린이용 애니메이션처럼 보이지만, 결국 전 세대를 아우르는 사랑을 받는 이유도 여기에 있다. 물론 브레드이발소에도 그만이 전하고자 하는 메시지가 있다. 보기 좋고 듣기도 좋은 두 음절 단어로 아름답게 표현하기는 어렵지만, 듣고 나니 고개가 끄덕여졌다.

“세상은 원래 힘들고, 사는 것도 힘들잖아요. 도망칠 수 없다면 힘들어도 포기하지 말라는 메시지를 주고 싶었어요.” 희망적이고 예쁘게만 포장된 현실이 아닌, 험난한 세상을 걸어가고 있는 모든 이들에게 전하는 메시지다.

정 대표는 “오늘날 아이들이나 Z세대들은 별것 아닌 것에 힘들어하는 경향이 있는데, 사실 크면 클수록 그들이 마주해야 하는 어려움의 크기는 훨씬 커진다”면서 “자신들 앞에 놓인 힘든 상황에서도 도망치지 않고 포기하지 않다 보면, 각박한 세상에서도 분명 도와주는 사람들이 생기고 그 안에서 본인도 성장할 수 있다는 이야기를 브레드이발소를 통해 꾸준히 하고 싶다”고 했다.

정 대표는 브레드이발소를 통해 다양한 오프라인 사업을 전개 중이다. 캐릭터 사업은 물론이고 뮤지컬, 키즈카페 등 영역을 확장했다. 최근에는 브레드이발소의 정체성인 ‘빵’을 중심으로 새로운 프로젝트를 기획 중이다. 브레드이발소의 IP 파워와 마케팅력을 동원해 전국에 있는 소상공인 맛집을 ‘빵슐랭’이란 이름으로 대중에게 소개하는 것이다.

정 대표는 “브레드이발소를 하면서 빵과 디저트를 너무 많이 먹었더니, 완전히 전문가가 됐다”면서 “잘 되는 가게는 알아서 잘되지만, 그렇지 않은 빵 가게도 있는데, 그런 가게들을 찾아서 무료로 홍보를 해주고 대신 우리의 브레드이발소 IP를 함께 선보이는 상생 마케팅을 기획하고 있다”고 말했다.

‘명탐정 코난’, ‘짱구는 못말려’와 같이 브레드이발소를 스테디셀러로 키우겠다는 목표와 다짐은 변함없다. 하지만 매 시즌, 매 극장판을 내놓을 때 정 대표가 갖는 바람은 그에 비해 소소하다. 세 번째 극장판 개봉을 앞둔 이번도 그렇다. 그저 가족들이 손잡고 극장에 와서 행복한 추억 한 조각을 안고 가는 것이 그가 바라는 전부다.

“극장판 브레드이발소가 몇백만이 보는 상업 영화도, 그렇다고 영화제 상을 노리는 예술 영화도 아니잖아요. 그저 관객들이 브레드이발소를 통해 후에도 다시 꺼내 볼 수 있는 기분 좋고 따뜻한 기억을 만들고 가셨으면 좋겠어요.”