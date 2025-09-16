- 산림재난 대응태세 점검 및 직원들과 소통간담회 열어…산림항공 분야 재난 대응 역량을 사전 점검, 현장의 목소리 청취

[헤럴드경제= 이권형기자] 김인호 청장은 지난 15일 강원 원주에 위치한 산림청 산림항공본부를 방문해 산림재난 대응체계를 점검하고, 직원들과의 소통 간담회를 개최했다.

이번 방문은 가을철 산불을 앞두고 산림항공 분야 재난 대응 역량을 사전 점검하고, 현장의 목소리를 직접 듣기 위함이다.

김인호 청장은 산림항공기의 운영과 정비체계, 드론 및 다목적산불진화차량 운영현황 등 산림항공본부의 임무 수행 태세를 직접 점검했으며, 임무에 투입되는 조종사, 정비사, 공중진화대원 등 인력과 장비 운용 실태를 꼼꼼히 살펴보았다.

이어진 직원들과의 간담회에서 김 청장은 “산불 등 산림재난은 국민의 생명과 직결된 문제입니다. 산림항공본부는 산림재난 분야의 ‘눈’이자 ‘날개’입니다”라고 말하며, 산림항공본부의 역할과 책임을 강조하는 한편 묵묵히 헌신하는 직원들에게 깊은 감사의 뜻도 전했다.

아울러 “기후위기로 인한 산불의 양상이 점차 복합화·대형화되고 있다”며, “항공본부가 산림청 재난 대응체계의 중추로서 선제적이고 유연하게 대응해 달라”고 당부했다.

한펴, 산림청은 앞으로 동시다발적 대형산불에 효과적으로 대응키 위해 중대형급 산림헬기 확충, 열화상 감시 장비 도입 등 최첨단 장비체계 구축을 지속적으로 추진해 나갈 계획이다.