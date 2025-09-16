치안 유지 명목 주 방위군 투입 잇달아 LA, 워싱턴DC 이어 멤피스 시카고 우세했으나 ‘오바마의 도시’...비판 여론, 소송 등 부담

[헤럴드경제 도현정 기자]트럼프식(式) ‘범죄와의 전쟁’이 세번째 도시, 멤피스로 향했다. 당초 시카고가 대상이란 전망이 우세했지만 버락 오바마 전 대통령의 도시라는 점, 민주당 강세 지역에만 ‘범죄와의 전쟁’이 집중된다는 비판, 소송 등에 대한 부담 등이 멤피스로 방향을 틀게 했다는 분석이 나온다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 15일(현지시간) 백악관 집무실에서 “테네시주 멤피스의 심각한 범죄 문제를 해결하기 위해 주(州) 방위군을 투입하겠다”며 ‘멤피스 안전 태스크포스(TF)’ 구성을 지시하는 대통령 각서에 서명했다.

그는 “멤피스뿐 아니라 수많은 도시에서 벌어지고 있는 범죄 문제 때문에 이(안전)는 매우 중요하다”며 “우리는 워싱턴D.C.에서 그랬던 것처럼 모든 도시를 단계적으로 해결할 것”이라 말했다. 이어 “이 태스크포스는 이곳(워싱턴)에서 거둔 탁월한 성과를 재현할 것”이라며 “이제 대규모 병력을 투입할 예정”이라고 밝혔다.

멤피스에서 진행되는 트럼프식 ‘범죄와의 전쟁’은 주 방위군 뿐 아니라 연방수사국(FBI), 주류·담배·총포 담당국(ATF), 마약단속국(DEA), 이민세관단속국(ICE), 국토안보수사국(HSI) 등 연방 기관 및 기구를 총망라한다. 멤피스에서 대대적인 범죄 척결 및 불법이민자 단속 작전이 진행될 것으로 보인다.

트럼프 대통령이 범죄 척결, 치안 유지 등을 명목으로 주 방위군 등을 투입한 것은 집권 2기 출범(1월20일) 이후 세번째다. 앞서 로스앤젤레스(LA)가 첫 대상이었다. LA에서는 불법 이민자 강경 단속이 이어지자 이에 반대하는 대규모 시위가 벌어졌고, 병력 투입으로 정부에 대한 반발은 불에 기름을 부은 듯 더 커졌다. 이후 15일 워싱턴 D.C.가 대상이 됐다. 뮤리얼 바우처 워싱턴 D.C. 시장은 반발했으나, ‘치안 유지’라는 트럼프의 패를 막지는 못했다.

당초 세번째 대상은 시카고가 유력했다. 그러나 멤피스로 방향을 튼 것은 정치적, 법적 부담을 감안한 조치로 보인다. 일리노이 주 시카고는 미국에서 3번째로 큰 도시로, 민주당에서 여전히 영향력을 발휘하고 있는 버락 오바마 전 대통령의 ‘정치적 고향’이다.

군 투입 결정이 세번째로 접어들자, ‘범죄와의 전쟁’이 유독 민주당 우세 지역에만 집중된다는 비판도 부담이 됐을 것이란 분석이 나온다. LA가 위치한 캘리포니아, 시카고가 있는 일리노이, 워싱턴 D.C. 등은 모두 민주당 우세지역이다. 시위대에 대한 강경 대응 등이 이어지자 개빈 뉴섬 캘리포니아 주지사, 바우처 워싱턴 D.C. 시장 등 민주당 소속 지자체장들은 트럼프 행정부에 강력히 반발하고 나섰다. JB 일리노이 주지사와 브랜던 존슨 시카고 시장 역시 민주당 소속으로, 시카고에 주 방위군 투입이 필요하다는 트럼프의 주장에 강력히 반대하고 있다.

이에 여러 정치적 부담을 감안, 세번째 타깃은 공화당 우세 지역인 테네시 주의 멤피스로 변경했다는 게 세간의 분석이다. 이날 트럼프의 서명 행사에는 빌 리 테네시 주지사도 참석했다. 공화당 소속인 리 주지사는 범죄 척결을 위한 주 방위군 투입을 트럼프 대통령에게 요청했다.

멤피스로 잠시 ‘숨 고르기’를 했지만, 결국 시카고도 트럼프의 타깃이 될 것으로 보인다. 트럼프 대통령은 “다음은 아마 시카고가 될 것”이라며 멤피스에 이은 주 방위군 투입 도시를 지목했다. 주 방위군 투입이 이어지면서, 트럼프는 소송 등도 감안해야 하게 됐다. 뉴섬 캘리포니아 주지사이 행정부를 상대로 소송을 냈고, 바우처 워싱턴 D.C. 시장도 워싱턴DC의 자치권을 명시한 자치법을 침해했다며 소송을 제기했다.