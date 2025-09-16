뇌성마비 장애인 부문 우승 차지 최우수상, 지도자상, 페어플레이상 수상도

[헤럴드경제=김성우 기자] 이스타항공(대표 조중석)의 뇌성마비 장애인 축구단 ‘제우스(ZEUS) FC’가 지난 14일 ‘2025 전국장애인축구선수권 대회’에서 우승을 차지했다고 16일 밝혔다.

2025 전국장애인축구선수권 대회는 ▷뇌성마비 장애인 ▷청각 장애인 ▷지적 장애인 등 전국 22개팀 330명의 선수단이 참여한 전국 최대 규모의 장애인 축구 대회로, 이달 12일부터 14일까지 3일간 기장군월드컵빌리지에서 진행됐다.

이번 대회에서 이스타항공의 제우스 FC는 총 2경기를 진행하며 전승으로 뇌성마비장애인 부문 우승을 차지했으며, 이 외에도 ▷최우수상(장준호 선수) ▷지도자상(김재용 감독) ▷페어플레이상(박수암 선수)을 수상했다.

김재용 제우스 FC 감독은 “선수들의 땀과 열정이 전국장애인축구선수권 대회 우승이라는 값진 성과를 만들었다”며, “현재의 위치에 안주하지 않고, 다음 경기에서도 좋은 성과를 낼 수 있도록 훈련에 매진할 예정”이라고 말했다.

이스타항공은 앞으로도 제우스 FC가 대회에서 우수한 성과를 거둘 수 있도록 각종 훈련을 지원하고, 직원 항공권 등 이스타항공 임직원 혜택을 적극적으로 제공할 예정이다.

한편, 이스타항공은 작년 8월부터 뇌성마비 축구선수 8명과 감독 1명, 코치 1명 등 총 10명으로 구성된 축구단 제우스 FC를 운영하고 있다. 축구단 이름 ‘제우스(ZEUS) FC’는 이스타항공의 투 레터 코드(2-Letter-Code) ‘ZE’와 ‘우리’를 의미하는 ‘US’가 조합됐다.