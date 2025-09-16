2023년부터 3회째 참여 스트리트 협업 브랜드로 참여

[헤럴드경제=서재근 기자] 스웨덴 프리미엄 전기차 브랜드 폴스타가 ‘2025 현대카드 다빈치모텔’에 스트리트 협업 브랜드로 참여한다고 16일 밝혔다.

‘현대카드 다빈치모텔’은 토크, 공연, 전시, 버스킹 등 다채로운 프로그램을 통해 예술·학문·경영·기술 등 각 분야의 독보적인 아이콘을 만날 수 있는 현대카드의 문화 융복합 페스티벌로, 폴스타는 2023년부터 3회째 참여하며 폴스타만의 차별화된 브랜드 경험을 제공해 오고 있다.

‘2025 현대카드 다빈치모텔’은 오는 19일부터 21일까지 3일간 서울 이태원 현대카드 구역 일대에서 개최된다. 폴스타는 ‘폴스타 스페이스 서울’을 중심으로 다양한 체험형 프로그램을 운영하며 방문객과 소통한다.

폴스타는 디지털 타투 체험을 비롯해 캡슐 머신 이벤트, 인스타그램 이벤트, 카카오 채널 팔로우, 뉴스레터 구독을 연계한 참여형 프로그램을 운영할 계획이다. 행사에 참여한 고객에게는 폴스타와 다빈치모텔이 협업해 제작한 패션 브로치와 스웨디시 골드 안전벨트 디자인을 적용한 휴대폰 스트랩, 폴스타 반다나 등 특별한 굿즈가 제공된다.

또한, 폴스타는 도심 속 전기차 주행 경험을 제공하기 위해 ‘폴스타 데스티네이션 드라이브’ 시승 이벤트를 마련했다. 시승 신청은 폴스타 공식 홈페이지를 통해 가능하며, 오는 17일까지 접수할 수 있다.

참가자들은 폴스타 4 롱레인지 듀얼 모터 모델을 직접 시승하며 신사, 명동, 여의도 등 주요 도심 코스를 주행하며 차량을 경험할 수 있다.