시흥상의서 ‘수출기업 금융지원 간담회’ 중견·중소기업 대상 유동성금리 지원 ‘자동차수출 지원’ 1호 서진산업 방문 현대차·기아와 총 6300억 유동성 공급

[헤럴드경제=김벼리 기자] 하나은행은 미국 상호관세 시행으로 직·간접 피해가 우려되는 중소·중견 수출기업에 대한 금융 지원을 실시한다고 16일 밝혔다.

하나은행은 지난 15일 시흥상공회의소에서 ‘수출기업 금융지원 간담회’를 열었다. 대미 수출 비중이 높은 경기도 시흥시에 있는 10개 기업인이 참석해 경영 애로사항과 대외 경제 불확실성 속 위기 극복을 위해 필요한 금융지원에 대해 논의했다.

이 자리에서 기업인들은 수출 실적 감소에 따른 ▷신용등급 하락 ▷대출한도 축소 ▷대출금리 상승에 대한 우려의 목소리를 냈다. 이에 이호성 하나은행장은 신용평가 심사 기준 완화를 검토해 ▷유동성 신속 지원 ▷대출금리 감면 ▷글로벌 현지금융 강화 등 다양한 분야에서의 금융지원을 약속했다.

또한 현장 중심의 신속한 피해지원을 위해 미국 관세 피해기업을 대상으로 한 ▷수출금융 ▷기업여신 ▷외환수수료 ▷경영자문 등 전방위적인 상담과 지원이 가능한 ‘관세 대응 및 금융지원 상담창구’를 전국 영업점에 신설하기로 했다. 본부 부서 전문가가 직접 기업을 찾아가 상담을 지원하는 ‘현장 컨설팅’도 동시에 운영할 계획이다.

이날 현장 간담회에 앞서 이 은행장은 ‘자동차 산업 수출 공급망 강화를 위한 금융지원’ 1호 지원 기업인 ㈜서진산업 시흥 본사를 찾아 상생 협력을 모색하고, 생산시설을 찾아 임직원들을 격려했다.

‘자동차 산업 수출 공급망 강화를 위한 금융지원’은 미국 관세 조치 대응을 위해 지난 8월 현대차·기아, 한국무역보험공사와 함께 맺은 업무협약의 일환이다. 하나은행 300억원, 현대차·기아 100억원 등 총 400억원을 양사가 공동 출연해 총 6300억원 규모의 유동성을 공급하는 내용이다.

이호성 하나은행장은 “미국 관세정책발(發) 위기 극복을 위해 선제적 금융지원으로 기업의 투자와 수출에 활력을 불어넣는 한편, 대한민국 수출기업에 적시성 있는 유동성 공급이 이루어지도록 최선의 노력을 다하겠다”고 말했다.

한편, 하나금융그룹은 관계사 하나은행을 통해 중소·중견기업, 소상공인 대상 23조원 규모의 긴급 유동성 공급을 포함한 총 30조원 규모의 금융지원을 시행하고 있다.