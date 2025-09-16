구, 행정전화앱 ‘착신설정’을 통해 부재시에도 이어지는 ‘안심 민원서비스’ 제공 민간서비스 의존 없이 자체 앱에 착신설정·직원 개인번호보호 기능 전국 최초 구현 사례 직원 휴대전화번호 보호기능 도입으로 개인정보보호 강화하고 행정전화 통화내역 어디서나 확인 가능해 행정능률 향상

[헤럴드경제=박종일 선임기자‘“스마트 오피스 환경 지속 확대해 민원편의와 행정서비스 품질 동시 제고할 것이다”

전성수 서울 서초구청장이 빠르고 효율적인 민원 응대를 위해 직원 행정전화앱의 기능을 개선한 ‘스마트 행정콜’ 서비스를 본격 운영한다고 16일 밝혔다.

서초 행정전화앱은 구 직원들이 사무실 외부에서도 모바일을 통해 조직도와 연락처를 확인할 수 있도록 구현된 행정 편의 어플리케이션이다.

구는 여기에 민원 응대 공백을 해소하고 직원들의 개인정보를 안전하게 보호하기 위한 개선 방안을 적용해 ‘스마트 행정콜’ 서비스를 새롭게 내놨다.

특히, 전국 최초로 민간 서비스에 의존하지 않고 구 자체 앱에 착신설정 기능과 직원 휴대전화번호 보호 기능을 구현한 것이 특징이다.

새 버전에는 ▲‘전화’ 메뉴 신설 ▲직원 휴대전화번호 보호 기능 ▲착신 설정 기능 ▲메신저 통화이력 조회 기능이 새롭게 추가됐다.

이를 통해 직원들은 개인 휴대전화번호가 노출되지 않은 상태에서 안심하고 업무 전화를 이용할 수 있다.

또, 착신 설정으로 출장·점심시간 등 사무실 부재 시에도 담당자가 중요한 민원 전화를 받을 수 있고, 앱을 통해 언제 어디서나 행정전화의 부재중, 수‧발신내역도 확인할 수 있다.

이번 서비스 개선을 통해 업무 담당자는 장소에 구애받지 않고 중요 업무를 연속적으로 처리할 수 있고, 주민들은 담당자 부재로 하염없이 기다리는 불편을 해소할 수 있을 것으로 기대된다.

전성수 서초구청장은 “스마트 행정콜은 민원 전화 응대를 한층 더 안전하고 편리하게 만들어 주민 만족도를 높이는 동시에 직원들의 개인정보도 철저히 보호한다”며 “앞으로도 모바일 기반의 스마트 오피스 환경을 지속적으로 확대해 직원 만족도와 행정서비스 품질을 함께 높여 나가겠다”고 밝혔다.