[헤럴드경제=조범자 기자] 한국배구연맹(KOVO)이 사상 초유의 파행을 겪고 있는 2025 여수·NH농협컵 프로배구대회(컵대회)와 관련해 공식 사과했다.

KOVO는 15일 공식 사과문을 발표하고 “이번 컵대회가 정상적으로 운영되지 못한 것에 관해 깊은 책임을 통감한다”며 “배구를 사랑해 주시는 팬 여러분과 관계기관 여러분께 진심으로 고개 숙여 사과의 말씀을 드린다”고 밝혔다.

이어 “연맹은 컵대회 개최 전날인 12일 국제배구연맹(FIVB)으로부터 개최 불가를 통보받았고, FIVB와 대회 개최에 관해 지속해 의견을 나눴지만 13일 24시까지 개최에 관한 최종 승인 답변을 받지 못해 남자부 전면 취소를 결정했다”고 그간의 과정을 설명했다.

그러면서 “14일 새벽 4시경 FIVB로부터 조건부 개최 승인을 받아 대회를 재개했다”며 “이 모든 과정에서 혼란을 야기해 커다란 불편과 실망을 끼쳐드렸다”고 했다.

KOVO는 “배구 팬과 여수시 관계자들, 방송사 및 스폰서, 구단 관계자들, 해외 초청팀에 혼선을 빚게 한 점 다시 한번 진심으로 고개 숙여 깊은 사과의 말씀을 전한다”고 밝혔다.

또 “이런 일이 벌어진 원인을 철저히 분석하고, 관련된 관계자들에 대해서도 후속 조치를 진행할 예정”이라며 “또한 FIVB와 더욱 원활한 소통 채널을 만들면서 제도적인 보완책을 마련해 유사한 일이 재발하지 않도록 철저히 업무를 진행해 나아가도록 하겠다”고 덧붙였다.

지난 2006년부터 시작돼 매년 V리그 전초전으로 열렸던 컵대회는 KOVO의 미숙한 행정으로 초청팀 나콘라차시마(태국)가 빠지고, 현대캐피탈이 중도 하차하면서 6개팀 경쟁으로 축소돼 개최되고 있다.