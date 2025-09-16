[헤럴드경제=최원혁 기자] 영화관 상영관 안에서 강아지를 무릎에 올려둔 채 영화를 보는 사진이 공개돼 논란이다.

14일 한 누리꾼 A씨는 자신의 SNS에 “요즘 영화관에 강아지 데리고 와도 되냐”며 “영화 보러 왔다가 내 눈앞에 말티즈가 있어서 깜짝 놀랐다”고 글과 사진을 올렸다.

함께 공개한 사진을 보면 상영관으로 보이는 장소에 말티즈로 추정되는 강아지 한 마리가 사람에게 안겨 있다.

A씨는 “해당 영화관에 문의해본 결과 반려동물 출입 금지라고 하더라. 상영 끝나기 30분 전에 나가셔서 빛 때문에 시야 방해도 됐다. 강아지는 무슨 죄일까”라고 덧붙였다.

해당 강아지가 장애인 보조견일 수도 있다는 의견도 나왔지만 A씨가 직접 한국장애인도우미견협회에 문의한 결과 그럴 가능성은 낮다는 답변을 받았다.

장애인 보조견은 노란색 혹은 파란색 조끼를 입고 있거나 보조견이라는 표식을 달고 다닌다. 또 말티즈 종도 보조견으로 활동할 수 있지만 최근에는 없다고 협회 측은 설명했다.

현재 주요 프랜차이즈 극장은 원칙적으로 반려견 동반이 불가능하다. 드라이브인 등 일부 자동차극장, 혹은 이벤트성 프로그램 등에서만 반려견 동반이 가능하다.