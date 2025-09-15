[헤럴드경제(경주)=김병진 기자]경북문화관광공사(이하 공사)는 15일 공사 1층 대회의장에서 ‘POST-APEC 보문 2030’ 민간투자 상생 업무협약을 체결했다.

이번 협약에는 보문관광단지 민간투자 환경개선 사업에 참여한 대표들이 참석했으며 공사는 2030년까지 총 5000억원 규모의 투자와 약 600여 개 일자리 창출을 이끌어 낼 계획이다.

이날 협약에 따라 11개 기업은 경주보문관광단지 내 방치된 옛 신라밀레니엄파크 부지나 주유소 부지 등에 복합리조트, 관광형 증류소 등 다양한 시설을 짓는다.

공사는 2030년까지 5천억원 규모 투자와 약 600개의 일자리 창출을 끌어낼 수 있을 것으로 기대한다.

보문관광단지는 1975년 국내 최초의 관광단지로 출범해 한때 한국을 대표하는 관광 명소였으나 민간투자 부재 등으로 침체되고 있다.

이에 공사는 올해 4월 개정된 관광진흥법 시행규칙에 신설된 ‘복합시설지구’ 제도를 적용해 하나의 구역 안에 숙박, 상가, 휴양오락 등 다양한 목적의 시설을 설치할 수 있도록 규제를 풀었다.

또 공사는 경북도·경주시 등과 협력해 조성계획 변경 절차를 신속히 마치되, 조성계획 변경 이후에 2년 내 착공과 5년 내 준공을 원칙으로 사업을 관리한다.

이를 지키지 않으면 협약 해제, 원상 복구, 애 보증금 귀속 등 강력한 제재를 통해 실질적인 투자를 끌어낼 방침이다.

김남일 공사 사장은 “지방소멸 위기 속에서 이번 민간투자 유치는 더 이상 선택이 아닌 생존의 문제“라며 ”지난 관광 반세기 50년 전 보문을 일궈낸 투지와 열정을 이어받아 ‘APEC 2025 경주’를 계기로 새로운 미래를 열어나가는 것이 우리의 시대적 소명”이라고 말했다.