[헤럴드경제=박종일 선임기자]박강수 마포구청장은 9월 15일 오전 11시 성산아파트 내 농구장에서 열린 정준호 배우와 함께하는 ‘행복짜장Day’ 행사에 참석했다.

마포복지재단 주관으로 열린 이번 행사는 배우 정준호 씨를 비롯해 (주)도원명가 도원반점, 신비한형제들, 포인트유, 보헤미안컴퍼니, (사)희망을 나누는 사람들 등 다양한 단체가 총 환가액 2000만 원 상당의 현물을 후원하며 마련됐다.

이번 행사에 배우 정준호 씨는 후원자로 참여하는 동시에 주민들에게 직접 짜장면을 나누며 나눔의 의미를 더했다.

후원자들의 정성으로 마련된 600인분 짜장면과 기념품은 주민들에게 전달, 행사장은 함께 어울려 웃고 이야기하는 따뜻한 분위기로 가득 찼다.

개그맨 이형식 씨는 사회를 맡아 특유의 유쾌한 입담으로 공연과 관객을 하나로 만들며 행사장은 환한 웃음과 뜨거운 박수로 가득했다.

박강수 마포구청장은 “짜장면은 가족, 친구들과 함께했던 추억의 맛이 더해진 음식인 만큼, 오늘의 행복짜장Day도 주민 여러분께 또 하나의 흐뭇한 기억이 되길 바란다”며 “앞으로도 마포구는 이웃 간 행복을 나누는 실뿌리 복지를 이어가며 주민의 든든한 동반자가 되어 함께하겠다”고 말했다.