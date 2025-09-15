‘와구리’ 키링 인형 선착순으로 무료 증정

[헤럴드경제=박준환 기자]구리시(시장 백경현)가 9월 26일부터 28일까지 구리한강공원에서 열리는 ‘코스모스 축제’ 기간 동안 ‘3일장 스탬프 투어’ 행사를 진행한다.

행사 참가자에게는 구리시 대표 캐릭터인 ‘와구리’ 키링 인형을 선착순으로 무료 증정한다. 참여 방법은 축제 3일 동안 ▷구리 9경 중 1곳 이상에서 인증 사진을 촬영해 인스타그램이나 카카오톡 등에 게시하고, ▷구리시 전역 상권에서 결제한 3만원 이상의 영수증을 지참해 축제장 종합안내소를 방문하면 된다.

이번 행사는 구리시 전역의 상권 활성화와 관광자원 홍보를 목적으로 마련한 것으로, 축제장인 한강시민공원은 인증 사진과 결제 영수증 인정 대상에서 제외된다.

축제장인 한강시민공원을 제외한 구리 9경은 ▷동구릉 ▷장자호수공원 ▷아차산과 고구려 대장간 마을 ▷구리타워와 곤충생태관 ▷갈매 구릉 산자락 길 ▷구리농수산물도매시장 ▷구리 전통시장(돌다리 곱창 골목) ▷광개토태왕비와 동상이다.

백경현 시장은 “선선한 가을날 구리 곳곳을 둘러보며 상권도 살리고, 가족과 함께 즐거운 추억을 만들어 가시길 바란다”며 많은 시민의 참여를 당부했다.