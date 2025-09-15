[헤럴드경제=장연주 기자] 하루에 택배만 700개 가량 배송해 월 1200만원을 버는 20대 택배기사가 공개돼 눈길을 끈다. 택배업을 한지 6년째인 그는 매일 약 5만보를 뛰어다니며, 3억원을 모았다고 밝혔다.

지난 5일 방송된 KBS ‘굿모닝 대한민국’에서는 택배로 3억원을 모았다는 인천의 택배기사 정상빈 씨(26)가 출연했다.

정씨는 오전에만 300개 정도의 택배를 배송하며, 하루에 보통 600~700개, 한달 기준으로는 1만5000~6000개 정도 배송한다고 밝혔다. 그가 택배를 집 앞에 배송하고 인증 사진까지 찍는 데는 고작 3초밖에 걸리지 않았다.

이에 대해 동료 택배기사들은 “한달에 보통 6000~7000개 정도 배송한다”며 “한달에 1만5000개 배송이면, 상위 5% 안에 든다고 봐야 한다”고 말했다.

압도적인 스피드와 정확도를 자랑하는 정씨의 택배 배달에는 노하우가 있었다.

그는 최적의 효율을 위해 엘리베이터에 탑승한 뒤 각층에 해당하는 짐만 바로 앞에 빼두고, 최상층으로 올라가 계단으로 내려오면서 배송을 이어갔다.

정씨는 “엘리베이터를 기다리는 시간보다 제가 계단으로 내려가는 게 훨씬 빠르다”며 “무겁거나 부피가 큰 물건들만 미리 중간에 빼놓고 나머지 작은 물건들만 챙겨서 위층에서 들고 내려오면서 배송한다”고 설명했다.

특히 그는 끌차에 짐을 담을 때도 송장이 맨 위로 가게 하거나 저층 물건일수록 밑에 배치해 시간을 단축한다고 설명했다.

정씨는 일주일에 하루만 쉬며 맡은 구역을 열심히 분석해 지금의 경지에 올랐다고 자부했다.

그는 “무게나 크기 상관없이 전부 700원씩 받는다”며 “한달 수입은 1200만원 정도이며, 지금까지 3억원을 모았다”고 말했다.

한달에 약 1만7000개 정도를 배송하는 셈이다.

정씨는 매일 약 30km, 5만보 가량은 뛴다고 했다. 신발이 빨리 닳는 탓에 2~3개월씩 한번 신발을 교체한다.

그렇다면, 정씨가 이렇게 택배 일에 집중하는 이유는 뭘까. 바로 새 아파트로 이사하는 것이 꿈이기때문이다.

그는 “어릴 때부터 이사를 자주 다녀 트라우마가 있다”며 “제 명의로 된 새집으로 이사하는 게 제 꿈이다. 택배가 힘들어도 적성에 맞고 기분이 좋다”고 말했다.