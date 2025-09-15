김경호 구청장, 탐사 현장 방문… 직접 점검 나서 전자파 이용해 지하 2m 이내 빈 공간, 매설물 탐지… 도로 함몰 사전 예방 지하철역·대규모 지하 개발 현장·노후 하수관로 주변 등 집중적 조사

[헤럴드경제=박종일 선임기자]광진구(구청장 김경호)는 지난 11일 지반침하 선제적 예방을 위해 ‘지표투과레이더(GPR) 탐사 장비’를 활용한 도로 안전 점검 현장을 공개했다.

구는 2021년부터 행정동별 주요 보차도 구간에 대해 지표투과레이더(GPR) 탐사를 진행해 왔으며, 올해는 지반침하 위험도가 높은 지역을 우선 점검 대상으로 확대했다. 지하철역 인근, 대규모 지하 개발 사업장 주변, 노후 하수관로 인접 구간, 침수·침하 이력 지역 등 관내 180km 도로에서 공동(空洞) 조사를 집중적으로 실시하고 있다.

이날 현장에는 김경호 구청장을 비롯해 관계 부서 공무원, 전문가, 주민들이 함께 참여해 장비의 실제 작동 과정을 직접 확인했다. 지표투과레이더(GPR) 장비는 전자파를 이용해 지하 2m 이내의 구조물, 공동, 매설물을 비파괴 방식으로 탐지할 수 있어, 도로 함몰과 같은 지반침하 사고를 사전에 예방하는 데 효과적인 최첨단 장비다.

탐사 과정에서 발견된 공동은 현장 재점검과 핸디형 지표투과레이더(GPR) 탐사, 영상 촬영 등 세부 조사를 거쳐 위험도를 판정한다. 이후 공동의 크기와 상황에 따라 유동성 채움재를 즉시 주입해 복구하거나, 필요시 관계기관과 협력해 굴착 복구를 진행한다.

김경호 광진구청장은 “지반 안전은 주민의 생명과 직결된 중요한 사안”이라며 “첨단장비와 과학적 점검을 통한 체계적 관리로 지반침하 사고를 사전에 차단하여 더욱 안전한 광진을 만들어가겠다”고 밝혔다.