[헤럴드경제=채상우 기자] 국내 청소년 100명 중 1명꼴로 불법 마약류를 사용한 경험이 있다는 조사 결과가 나왔다. 마약을 시작한 평균 나이는 만13세였다.

15일 국회 보건복지위원회 소속 최보윤 국민의힘 의원이 보건복지부로부터 받은 ‘청소년 마약류 실태조사를 위한 조사설계 및 시범조사’ 보고서에 따르면 응답자 중 1.3%는 불법 마약류 사용 경험이 있는 것으로 나타났다.

이 조사는 2023년 만 14~24세 전국 청소년 및 초기 성인 1800명을 대상으로 실시했다. 이 가운데 남성 12명, 여성 11명 등 23명(1.3%)은 불법 마약을 사용한 경험이 있다고 답했다.

조사에서 불법 마약류를 사용했다고 답한 응답자는 만 17~19세(1.7%)에서 가장 높게 나타났다. 이들이 마약류를 처음 사용한 평균 연령은 중학교 1학년에 해당하는 13.2세다.

마약류를 처음 사용한 이유는 의사의 처방·질병치료 목적이 30.4%로 가장 높았지만, △호기심(13.0%) △쾌락/즐거움(13.0%) △친구나 지인의 권유(13.0%) 등도 높게 나타났다.

친구나 지인이 불법 마약류를 사용한 경험이 있다고 응답한 ‘간접 노출’ 경험 비율도 2.5%(45명)로 집계됐다.

이번 조사 보고서는 청소년 마약류 사용에 관한 본격 실태조사에 앞서 조사설계안을 마련하기 위한 목적으로 마련됐다.

보건복지부는 관련 후속 조사를 위해 조달청에 연구용역을 공고했다.