- 준공 완료, 실물에서 기대 이상의 완성도 입증

- 문화·교통·교육 삼박자 갖춘 입지 경쟁력 확보

주택 공급 부족과 제로 에너지 건축 의무화 정책 등으로 서울 신규 분양가가 상승세를 이어가고 있는 가운데, 강남권 일부 하이엔드 오피스텔은 프로젝트 파이낸싱(PF) 문제로 공매에 넘어가는 사례까지 발생하며 수요자들의 불안이 커지고 있다. 고분양가와 임대수익 한계, 상품성 미흡으로 인해 양재·논현·청담 일대에서 대규모 미입주와 사업 중단이 이어지고 있는 것이다.

반면에 지난 6월 준공 및 리파이낸싱을 완료한 ‘지젤 라이프그라피 서초(ZIZEL LIFEGRAPHY SEOCHO)’는 이러한 리스크와 무관하게 실물을 직접 확인할 수 있는 안정적인 프리미엄 주거 상품으로 주목받고 있다.

우선 실제 완공된 모습은 설계 당시 제시했던 콘셉트보다 한층 세련되게 구현돼, 현장에서 체감하는 완성도가 높다는 반응이 나오고 있다. 두 개의 타워와 8m 높이의 아치형 필로티, 호텔식 로비, 공개공지 등이 조화를 이루며 세련된 도시 경관을 완성했고, 내부 역시 2룸·2욕실 구조와 드레스룸, 발코니를 무상으로 추가 적용해 주거 디테일과 고급스러움을 입증했다.

커뮤니티 시설 또한 고급 아파트 못지않다. 피트니스 클럽, 수영장, 옥상 가든 등 입주민 전용 공간이 마련돼 있으며, 근린생활시설로서 180여 석 규모의 대형 베이커리 카페도 함께 조성돼 생활 편의성을 높였다. 로비에는 조형예술가 정의지 작가의 대표작 ‘Querencia(안식처)’ 시리즈와 5m 규모 샹들리에가 설치돼, 일상 속에서 예술적 감각을 체감할 수 있는 주거 환경을 제공한다.

입지적 장점도 빼놓을 수 없다. 단지는 서울 지하철 3호선 남부터미널역과 2호선 서초역·교대역을 도보로 이용할 수 있는 트리플 역세권에 자리하고 있다. 신세계백화점, 국립중앙도서관, 가톨릭대학교 서울성모병원, 예술의전당 등 문화·의료·상업 인프라가 인접해 있으며, 서초고·서울고·상문고 등 강남 8학군 학세권까지 갖춰 학령기 자녀를 둔 가구들에 최적의 입지를 제공한다.

지역 개발 호재도 풍부하다. 옛 정보사 부지는 친환경 문화예술 복합타운으로 개발이 진행 중이며, 양재·우면·개포 일대는 AI 미래융합혁신 특구로 조성돼 글로벌 기업과 연구 인력이 집적될 예정이다. 이로 인해 향후 수만 개의 일자리와 문화·산업 인프라가 유입돼 단지의 미래가치를 더욱 끌어올릴 것으로 전망된다.

부동산 업계에서는 고급 주거시장의 성공 사례로 “신축 프리미엄과 입지 프리미엄을 동시에 갖춘 단지는 결국 시간이 지나도 완판된다”는 점을 강조한다. 지젤 라이프그라피 서초 역시 이러한 공식에 부합하는 대표적 사례로 꼽히고 있다.

‘지젤라이프그라피 서초’는 대지면적 3,048.10㎡, 지하 6층지상 22층 규모로 총 399실로 구성되며, 전용면적은 A타입 56.42㎡(105세대), A-1타입 56.42㎡(42세대), B타입 59.83㎡(147세대), C타입 69.51㎡(21세대), D타입 56.16㎡(84세대)으로 다양하게 구성됐다.

현장의 샘플하우스에서 실물을 직접 확인할 수 있으며, 사전 방문 예약제로 운영 중이다.