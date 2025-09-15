백종원 발행인, 20년간 행사주관 공로 헤럴드미디어그룹으로부터 상 수상 국내대표 국영문 시사 월간경제지 인정

[헤럴드경제=정경수 기자] 월간 파워코리아(대표 백종원ㆍ발행인)와 백종원 발행인이 올해로 제20회를 맞이한 대한민국 문화경영대상에서 헤럴드미디어그룹으로부터 감사패를 수상했다. 파워코리아와 백 발행인은 이 행사를 20년간 주관해온 공로를 높이 인정 받았다.

대한민국을 문화강국으로 만들기 위해 노력하는 인물/기업/기관/브랜드를 발굴하는 대한민국 문화경영대상 시상식은 헤럴드미디어그룹이 주최하고 고품격 국영문 월간지 파워코리아가 주관하는 행사다. 백 발행인은 이 행사를 1회부터 20회까지 20년간 개최했다.

㈜뉴스앤매거진 파워코리아에서 발행하는 잡지 월간 파워코리아는 ‘대한민국을 강하게 하는 힘’을 표방하며, 국내외 독자들에게 유익한 정보를 제공하는 국내 대표 국영문 시사 월간경제지로, 매월 BRAND와 CEO 두 권으로 발매되고 있다.

월간 파워코리아는 정치, 경제, 사회, 문화 등 각 분야별 주요 이슈를 분석하고 국내를 대표하는 기업ㆍ기관ㆍ인물/브랜드를 찾아 국내외의 독자들에게 알리고자 노력하고 있으며, 게재되는 모든 기사는 국문과 영문으로 함께 소개되고 있다. 특히 소개하는 업체ㆍ기관 등의 요청에 따라 일본어, 중국어, 아랍어 등 다양한 외국어로 함께 번역돼 전세계에 경쟁력 있는 여러 업체들의 동정을 알리는 데에 더욱 힘쓰고 있다.

월간 파워코리아는 또한 한국ABC협회의 부수인증잡지사로 해외 한국관(비즈니스센터) 및 국내 주한 대사관 등 다수의 공공기관에 배포되며, 이 밖에도 전국의 대형서점 및 지자체, 정부기관, 기업 등에 배포되고 있다.

파워코리아는 헤럴드미디어그룹과 협력해 각 분야에서 뛰어난 경쟁력을 갖춘 인물, 기업, 기관, 브랜드 등을 발굴해 국내외 널리 알리기 위해 매달 다양한 브랜드 대상을 주관하고 있으며, 이같은 활동을 통해 사회에 모범이 될 수 있는 인물, 기업, 기관을 알리기 위해 노력을 이어나가고 있다.

kwater@heraldcorp.com