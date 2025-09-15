연말까지 ‘로드 메이커’ 활동

SK이노베이션은 계열사 구성원들이 전국 사업장 소재지 음식점, 상점 등 상업시설의 이동약자 지도를 만드는 ‘로드메이커’ 봉사활동을 연말까지 실시한다고 15일 밝혔다. SK이노베이션 계열 구성원들이 각종 상업시설을 방문해 등 접근권 정보를 확인, 비영리단체 계단뿌셔클럽이 운영하는 지도 애플리케이션에 입력하는 봉사활동이다.

연말까지 전국 1000여개 상업시설을 이동약자 지도 앱에 포함시키는 것이 목표다. 계단뿌셔클럽은 2023년 이동약자 지도 앱 서비스를 출시했다. 지난해까지 총 3000여 명의 자원봉사자 등이 참여해 전국 7만6000여 개의 상업시설 접근권 정보를 수집해 지도 앱에 기록하는 성과를 거뒀다. SK행복나눔재단은 지난해 계단뿌셔클럽을 청년 스타트업 지원 프로그램으로 선정했다. SK이노베이션은 오는 26일까지 집중 봉사 참여 주간인 ‘V-Week’를 운영할 계획이다. V-Week는 매년 상·하반기 2주간 국내외 전 사업장 구성원이 자원봉사에 참여하는 기간이다. 한영대 기자