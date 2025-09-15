‘50인 난타 공연’부터 마라톤·체험·먹거리까지, 군민과 관광객 참여형 프로그램 풍성 슈퍼푸드 요리경연·재능대회·지역예술 공연 등 다양한 볼거리·체험 마련 밤하늘 수놓는 드론 미디어쇼와 지역 농특산물 직거래장터도 눈길

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 의성군이 26일부터 28일까지 3일간 의성읍 남대천 구봉공원 일원에서 제8회 의성슈퍼푸드마늘축제를 개최한다.

올해 축제는 ‘슈퍼푸드의 힘, 건강한 의성’을 슬로건으로 공연, 체험, 먹거리를 한 자리에서 즐길 수 있도록 구성됐다.

개막식 퍼포먼스인 ‘50인의 의성군민 난타대 공연’을 시작으로 국내 최정상 밴드 YB와 트로트 가수 장윤정, 김다현 등의 무대가 펼쳐진다.

첫째 날 공연 후에는 1,000대 드론이 밤하늘을 수놓는 미디어쇼도 예정돼 있다.

지역민 참여 프로그램도 풍성하다. 슈퍼푸드를 활용한 요리경연대회, 군민 재능 경연 ‘의성 슈퍼스타 선발대회’, 지역 예술인 공연 ‘지역예술인 한마당’ 등이 열린다.

체험과 먹거리 공간에서는 친환경 나무놀이터, 레트로 오락실, 마늘 관련 체험, 플리마켓 등이 운영되며, 축제 둘째 날에는 의성종합운동장에서 5km·10km 코스로 마라톤대회가 진행된다.

지역 농특산물 직거래장터와 대형 먹거리 장터도 마련된다.

김주수 군수는 “의성마늘은 세계적으로 주목받는 슈퍼푸드”라며 “축제를 통해 군민과 관광객 모두 건강과 활력을 얻길 바란다”고 말했다.