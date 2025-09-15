송파구 장지동 ▲경로당 ▲어린이집 ▲마을정원사 협업…세대 간 공감‧소통 반려식물 화분 만들어 독거어르신 등 취약계층에 전달…이웃 사랑 실천

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 송파구(구청장 서강석) 장지동은 지난 11일과 12일 세대 친화형 프로그램인 ‘2+1 반려식물 교실’을 성공적으로 개최했다.

이 프로그램은 지역사회 구성원 간 화합을 지원하기 위해 어르신과 어린이가 적극적으로 소통, 세대 공감을 강화하는 데 중점을 뒀다.

‘2+1 반려식물 교실’은 ▲어르신과 어린이가 함께 반려식물 심는 방법을 배우고 화분을 만드는 ‘소통’ 활동 ▲화분 하나(2+1)를 더 만들어 독거어르신 등 취약계층에 전달하는 ‘나눔’ 활동으로 구성했다.

지난 11일에는 장지경로당과 버들어린이집, 12일에는 문정시영아파트 경로당과 힐스테이트아이편한세상어린이집이 참여해 어르신과 아이들이 함께 어우러져 식물 심기, 화분 꾸미기 등 활동을 하며 세대 간 장벽을 허무는 소통의 시간을 가졌다.

또, 송파구 마을정원사들이 봉사자로 참여해 어르신과 어린이들의 식물 가꾸기를 지원했다.

참가자들은 마을정원사와 함께 실내 공기정화식물의 종류와 특성에 대해 알아보고, ‘제라늄’과 ‘칼랑코에’를 화분에 심고, 식물 가꾸는 방법을 배우는 등 실습을 진행했다.

행사에 참여한 장지동 경로당 어르신들은 “오랜만에 어린 아이들을 보니 너무 귀엽고 동심으로 돌아가는 느낌이었다” “아이들과 함께 예쁜 꽃을 심으면서 저절로 웃게 되어 좋았다” 등 소감을 전했다.

또, 각자 화분 외에도 어르신과 어린이가 협동하여 반려식물 화분을 하나씩 더 만들었다. 추가로 만든 화분을 독거 어르신 등 취약계층에 전달하는 나눔을 통해 이웃 사랑을 실천했다.

서강석 송파구청장은 “어르신들과 어린이들이 상호 소통하며, 세대 간 공감대를 확대할 수 있는 기회를 제공하고자 마련한 프로그램”이라며 “이런 경험을 통해 어린이들이 지역사회 구성원으로서 소속감과 자부심을 가지고 성장하기를 바란다”고 전했다.