세포막단백질연구소, 인프라고도화 시설 ‘초저온 플라즈마 집속 이온빔(CRYO-ET)’ 개소 바이오 분야 혁신 시험·연구 인프라 구축, 지역 산업 ‘바이오 대전환’ 선도

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 포항시는 12일 세포막단백질 연구소에서 국내 최초로 초저온 플라즈마 집속 이온빔(CRYO-ET) 장비 개소식을 열었다.

이번 장비 도입으로 포항은 첨단 바이오 연구·개발 기반을 강화하고, 기업과 학계가 참여하는 공동연구를 확대할 계획이다.

개소식에는 포항시 관계자를 비롯해 국내외 대학·연구소 교수진과 기업 대표 등 주요 인사들이 참석했다.

CRYO-ET는 극저온 환경에서 플라즈마를 활용해 집속된 이온빔을 생성·제어하는 장비로, 기존 장비로는 어려웠던 초저온 상태에서의 정밀 가공과 분석이 가능하다.

특히 열과 전기에 민감한 바이오 시료를 손상 없이 처리하거나 단층 수준의 미세구조를 확보할 수 있어 신소재 연구와 바이오 샘플 분석에 혁신적인 성과가 기대된다.

포항시는 이번 장비를 기반으로 기업 기술지원, 공동연구, 인력 양성 프로그램을 운영해 지역 산업 경쟁력을 높일 계획이다.

이강덕 시장은 “포항시는 CRYO-EM, CRYO-ET 현미경, 3·4세대 방사광 가속기를 모두 갖춘 유일한 지자체”라며 “차별화된 바이오 인프라를 바탕으로 대한민국 바이오 산업 전환을 선도하고 세계적 연구 거점으로 도약할 수 있도록 대학과 기업과 협력해 신기술 개발과 산업화를 적극 지원하겠다”고 말했다.