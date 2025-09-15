[헤럴드경제=박혜림 기자] 한국엡손이 A4사이즈 출력을 지원하는 프리미엄 복합기 ‘에코탱크 복합기’ 신제품 3종을 출시했다고 15일 밝혔다.

새롭게 선보이는 ▷L6370 ▷L6390 ▷L6391 모델은 정품무한 잉크 프린터 가운데 최초로 양면 스캔을 통한 양면 복사 기능을 탑재했다. 또 업계 최장 수준의 5년 무상 출장 방문 서비스를 제공한다.

새 모델 모두 흑백 기준 분당 최대 18매, 컬러 기준 분당 9매의 고속출력이 가능하며, 개선된 대용량 잉크탱크 시스템으로 출력 비용 또한 크게 줄였다. 검정 안료와 컬러 염료 잉크 조합으로 출력 품질도 뛰어나 선명하고 번짐 없는 출력을 지원한다. 특히 각각의 전작 대비 출력 속도는 약 1.2배, 내구성은 2배 강화돼 많은 양의 출력물도 안정적으로 처리할 수 있다.

디자인과 사용성 측면에서도 크게 향상됐다. 자동 문서 배출 트레이, 상태 표시등, 컬러 스크린을 적용해 누구나 쉽게 사용할 수 있으며, Epson Smart Panel 앱으로 스마트폰과 연동해 원격으로도 조작할 수 있다. 콤팩트하고 세련된 외관은 가정이나 소규모 사무실의 협소한 공간에서도 주변 인테리어와 조화롭게 배치할 수 있다.

L6370 모델이 버튼식 인터페이스의 출력·복사·스캔을 지원하는 양면 복합기라면, L6390/L6391 모델은 풀터치스크린을 지원하고 팩스 기능까지 추가돼 업무 환경에 따라 선택할 수 있는 폭을 넓혔다. 신제품 3종 모두 서비스센터를 방문하지 않고도 고객이 간편하게 유지보수 박스를 교체할 수 있도록 설계되었으며, 전작 대비 구조 개선을 통해 별도의 드라이버 없이도 작업이 가능하게 했다.

엡손 관계자는 “이번에 출시한 에코탱크 프린터는 소규모 비즈니스 환경에서 업무 생산성과 경제성은 물론 환경을 함께 고려한 프리미엄 정품무한 잉크 복합기”라며 “앞으로도 엡손은 사용자의 불편을 줄이고 장기적인 신뢰를 제공할 수 있는 고객 중심적인 접근방식으로 프린팅 솔루션을 고도화해 나가겠다”고 말했다.