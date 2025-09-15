‘어묵 장인’ 엄선 명품부터 ‘가성비’ 실속 라인까지 6종 구성 온라인몰 쿠폰·대량 구매 고객 할인 등 혜택도 제공

[헤럴드경제(부산)=홍윤 기자] 삼진어묵이 올해 추석을 앞두고 디자인과 구성 리뉴얼을 통해 업그레이드된 삼진어묵 선물 세트를 출시했다고 15일 밝혔다.

삼진어묵 추석 선물세트는 ▷이금복명품세트 특호 ▷이금복명품세트 ▷삼진프리미엄세트 1호 ▷삼진프리미엄세트 2호 ▷1953세트 1호 ▷1953세트 2호 등 모두 6종으로 구성됐다.

먼저 이금복 명품세트는 삼진어묵 선물세트의 프리미엄 라인이다. 삼진어묵 창업주의 며느리로서 30년 이상 수제어묵을 만들어온 이금복 어묵 장인이 직접 엄선한 어묵으로 채웠으며 올해는 각종 나물을 활용한 어묵에 안주·간식용 신제품과 전복, 가리비, 새우, 문어 등 명태살 100% 해산물 제품을 넣는 등 구성을 새롭게 했다.

특히 명절 기간 중 1350개 한정 수량으로 판매되는 이금복명품세트 특호의 경우 프리미엄 재료를 가미해 빚은 고급 수제 어묵인 전복 어묵, 가리비 어묵, 새우 어묵, 문어 어묵도 추가 구성해 최고급 선물세트로서의 품격을 더욱 높였다.

특호를 포함한 이금복 명품세트를 구매하는 고객에게는 삼진어묵 공식 온라인몰에서 활용할 수 있는 25% 할인 쿠폰도 제공된다.

‘삼진 프리미엄세트 1호·2호’는 안주·간식으로 제격인 애호박새우어묵, 감자버터어묵, 옥수수어묵, 양파후추어묵 4종을 새롭게 구성해 다양한 맛의 조화를 즐길 수 있도록 했다. 또한 와사비 맛 딥소스, 어묵전골 소스 등도 함께 구성돼 별도의 재료 준비 없이도 간단하게 조리가 가능하다.

1953세트는 꾸준히 사랑받아 온 가성비가 강점인 실속 라인이다. 1호(약 1.8kg)·2호(약 2.3kg)로 구성됐으며 1953년 시작된 삼진어묵의 오랜 역사를 느낄 수 있는 전통 어묵과 소스를 담았다. 올해 선물세트에는 어묵 공장의 시작을 알리는 새벽과 하루의 마무리를 상징하는 일몰 디자인을 적용해 브랜드의 뿌리와 정서를 담아냈다.

삼진어묵 추석 명절 선물세트는 이달 30일까지 전화 및 온라인 주문으로 살 수 있으며 전국 삼진어묵 직영점에서도 현장 구매 가능하다. 단 최대 생산 수량을 초과하면 조기 마감될 수 있다. 대량 구매 고객 대상에게는 구매 수량 구간별로 ▷2% ▷5% ▷8% ▷10%의 할인 혜택도 제공된다.

삼진어묵 ‘어묵 선물세트’는 3대 경영인 박용준 대표가 본격적으로 어묵 산업에 뛰어들며 ‘어묵 선물 문화’를 형성하기 위해 기획한 제품이다. 프리미엄에 가성비와 실속을 더한 상품성으로 주목받으며 명절마다 조기 완판을 기록, 부산 지역을 대표하는 명절 인기 선물로 꼽힌다.