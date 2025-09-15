인도네시아 알 라흐마 사립학교 시설 개선 ‘무지개교실’ 완공식 개최

[헤럴드경제=문이림 기자] KB증권은 지난 10일 인도네시아 북자카르타 칠린싱 지역 알 라흐마 사립학교에서 해외 ‘무지개교실’ 완공식을 열고 맹그로브 숲 조성을 위한 ‘무지개숲’ 협약을 체결했다고 15일 밝혔다.

‘무지개교실’은 아동의 교육 및 생활 환경을 개선하는 KB증권의 대표 사회공헌 사업이다. 2009년 시작 이후 이번 인도네시아 교실을 포함해 국내 23곳, 해외 15곳 등 총 38곳에서 진행됐다. 이번 사업은 KB증권 인도네시아 현지 법인 KB Valbury Sekuritas와 국제 비정부기구(NGO) 월드비전이 협력해 추진됐다.

알 라흐마 사립학교는 중심부에서 약 35㎞ 떨어진 칠린싱 지역에 위치해 있다. 홍수 등 자연재해로 교육 인프라가 취약한 지역이다. KB증권은 교실과 컴퓨터실을 개보수하고 태양광 패널을 설치하는 등 교육 환경을 개선했다. 완공식에서는 학생들에게 학용품을 전달했다.

KB증권은 지난해에 이어 두 번째로 맹그로브 숲 조성을 위한 ‘무지개숲’ 협약식을 진행했다. 카푹 무아라 지역에 20만그루의 맹그로브 나무를 심을 계획이다.

김성현 KB증권 대표이사는 “KB증권의 해외 사회공헌사업은 회사의 성장과 함께 꾸준히 발전하며 미래세대를 위한 교육과 환경 분야에서 중요한 역할을 하고 있다”며 “앞으로도 국내외를 아우르며 우리 사회와 동반 성장할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.