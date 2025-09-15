마산지역 대형사업 완공 지연으로 손실 6조5000억원 추산

창원상공회의소는 지난 12일 마산지소에서 ‘마산경제살리기 추진위원회’ 제3차 회의를 열고, 마산지역 대형사업 지연에 따른 경제 손실과 향후 대응 방안을 논의했다고 15일 밝혔다.

추진위는 마산지역 대형사업의 완공 지연으로 지역 내 총생산(GRDP) 누적 손실이 6조5000억원, 청년 일자리 등 약 2만2000명의 고용 지연이 발생한 것으로 추정했다. 사업별로는 ▷평성일반산단 5년 지연 1조5000억원 손실(고용 1000명) ▷마산해양신도시 3년 지연 2조2000억원 손실(고용 1만8000명) ▷구산해양관광단지 11년 지연 2조8000억원 손실(고용 3000명) 등으로 분석됐다.

이와 관련해 강종학 진북산업단지입주기업체협의회 회장은 미완공 사업에 대한 국가 차원의 지원을 촉구하고, 마무리 기간 동안 확실한 성장동력 확보를 위해 ‘가칭 마산국가산업단지’ 추진을 제안했다.

또한 국도 5호선 ‘마산–거제’ 해상구간이 거가대교 통행 손실 보전 조항으로 15년간 지연돼 2040년 완공이 예상되면서, 마산해양신도시·구산해양관광단지·로봇랜드 등 지역 주요 사업에도 부정적 영향을 미칠 것이라는 우려가 제기됐다.

민간 분야에서는 구 롯데백화점 마산점 매각 지연으로 220억원 손실과 200여명 고용 지연이 발생해 인근 마산어시장과 대형마트가 타격을 입고 있다고 지적됐다. 이에 안효동 이마트 마산점장은 해양신도시 임시 캠핑장 활용을, 조정혜 카톨릭여성회관 관장은 해안구간을 배경으로 한 국제영화제 개최를 제안했다.

추진위는 향후 5년간 대형사업 완공이 불투명한 상황에서 한시적 용적률 상향, 봉암·중리공단 고도화, 해양신도시 관광특구 지정, 카지노산업 활성화 등을 통해 공백기를 메워야 한다고 밝혔다.

최재호 창원상의 회장은 “마산경제 활성화를 위해 대형사업들이 조속히 마무리돼야 하며, 이를 통해 청년들이 선호하는 일자리를 창출하고 지역 성장동력을 회복하기를 기대한다”고 말했다.