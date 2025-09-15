[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북교육청은 최근 초등학교 인근에서 발생하고 있는 미성년자 대상 납치·유괴 시도 사례와 관련해 학생 안전을 강화하기 위해 도내 22개 시·군 교육지원청과 함께 ‘아동 대상 범죄 예방 캠페인’을 전개한다고 15일 밝혔다.

최근 언론을 통해 다른 지역에서 남성 3명이 하교 중이던 초등학생에게 접근해 차량에 태워 납치를 시도하거나 70대 여성이 학생에게 ‘부탁을 들어주면 1만 원을 주겠다’라며 유괴를 시도하는 사건이 발생했다.

이에 경북교육청은 지난 11일 도내 전 학교에 납치·유괴 사례와 예방을 위한 가정통신문과 학생·학부모 안전 수칙 카드뉴스를 선제적으로 배포했다.

이번 캠페인은 등·하교 시간대 초등학교 주변 주요 통학로 등 아동 안전 취약 지역에서 집중적으로 진행된다.

교육지원청 및 학교 관계자들이 함께 참여해 학생과 학부모를 대상으로 낯선 사람의 접근 대응 요령, 위급 상황 시 신고 방법, 안전한 귀가 습관 등을 중점적으로 홍보한다.

아울러 캠페인 현장에서는 피켓, 어깨띠 홍보, 안전 슬로건 구호 제창, 범죄 예방 홍보물 배부 등을 통해 학부모와 지역 주민의 경각심을 높이고 ‘아이 한 명 한 명을 모두가 함께 지킨다’라는 공동체 의식을 확산시킨다.

임종식 경북교육감은 “학생 안전은 학교가 최우선으로 지켜내야 할 책무이자 교육의 기본”이라며 “이번 합동 캠페인을 통해 학생들이 보다 안전한 환경에서 배움에 전념할 수 있도록 모든 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.