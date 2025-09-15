현대아울렛 동대문점 2층서…‘대한민국 관광공모전’ 홍보도

[헤럴드경제=신현주 기자] 현대백화점이 현대아울렛 동대문점 2층 ‘서울 에디션’에서 자체 기념품 매장 ‘더현대 프레젠트’의 첫 팝업스토어(사진)를 운영한다고 15일 밝혔다.

오는 12월 14일까지 이어지는 ‘더현대 프레젠트’는 현대백화점의 자체 수비니어숍이다. 지난 2023년 12월 더현대 서울 5층에서 첫선을 보인 뒤 자체 지식재산권(IP) 상품부터 K굿즈, K팝 관련 상품 500여종을 아우른다.

팝업스토어에서는 현대백화점의 자체 캐릭터인 ‘흰디’와 관련 상품을 선보인다. 또 대한민국 관광공모전 기념품 부문에서 수상한 상품 중 현대백화점 바이어가 큐레이션한 K-굿즈 등 300여 종을 판매한다.

대표 상품은 ‘납작 흰디 스탠딩 인형(2만2000원)’, 다디스튜디오 ‘화이트 단청 기계식 유선 키보드(11만9800원)’, 깔마 ‘달항아리 인센스 클래식(5만9000원)’, 디자인우큐 ‘독도체인배지(1만2900원)’ 등이다.

한국관광공사와 협업해 진행한 ‘2025년 대한민국 관광공모전 기념품 부문’ 홍보도 병행한다. 내달 중순부터 팝업 내부에서 숍인숍 형태로 공모전 수상작을 소개할 예정이다. 또한, 3만원 이상 구매 고객 선착순 50명에게는 공모전 수상작 중 하나인 단청 댕기스카프를 증정하는 프로모션도 진행한다.

아울러 오는 11월 21일부터 23일까지 서울 동대문디자인플라자(DDP)에서 열리는 ‘2025 대한민국 관광기념품 박람회’와도 협업 프로모션을 펼칠 계획이다.

한편 이번 팝업스토어는 외국인 관광객에게 인기가 높은 입지적 특성을 고려한 것이다. 현대아울렛 동대문점은 지난 3월, 2층 전체를 외국인 관광객을 타깃으로 한 ‘서울 에디션’으로 리뉴얼 오픈했다. 이후 3월부터 8월까지 외국인 매출 비중은 지난해 동기보다 2배 가까이 증가했다.

이화영 현대아울렛 동대문점장은 “이번 팝업이 동대문점을 찾은 내외국인 고객에게도 K-굿즈의 우수성을 알릴 기회가 될 것”이라며 “앞으로도 다양한 팝업과 프로모션을 통해 동대문점을 외국인 쇼핑 관광의 랜드마크로 육성하겠다”고 설명했다.