“제도적·기능적으로 온전한 이전 추진해야” 산은 이전 및 부산신항·가덕신공항 속도 촉구 장동혁號 첫 현장최고위…지선 대비 잰걸음 ‘檢구속 손현보 담임’ 세계로교회 등 방문

[헤럴드경제=김해솔 기자] 장동혁 국민의힘 대표는 15일 “(이재명 정권은) 해양수산부 이전을 부산 발전이나 균형 발전의 기회가 아니라 부산과 지방 행정 권력을 장악하기 위한 도구로만 본다”고 비판했다.

장 대표는 이날 오전 부산 수영구 국민의힘 부산시당에서 열린 현장 최고위원회의에서 “이재명 정권이 부산과 지역 균형 발전을 진심으로 생각했다면 이번 정부 조직 개편안에 해수부 위상과 기능을 강화하는 내용이 담겼어야 한다. 그런데 그런 내용은 단 한 줄도 없었다”며 이같이 말했다.

장 대표는 “부산이 더 큰 도약을 이루려면 해수부의 물리적 이전뿐 아니라 제도적·기능적으로 온전한 이전을 추진해야 한다”며 “지지부진한 산업은행 이전은 물론 부산신항, 가덕도신공항 등 지역 인프라가 함께 뒷받침돼야 물류와 금융이 함께하는 글로벌 해양 수도, 글로벌 허브 도시 부산의 꿈이 이뤄질 것”이라고 강조했다.

이어 “국민의힘은 수도권 일극 체제와 지역 불균형을 극복할 새로운 중심축으로서 부산 발전에 모든 당력을 쏟겠다”며 “부산의 도약이 곧 대한민국의 도약”이라고 강조했다.

이날 회의는 지난달 말 장동혁 지도부가 출범한 이후 첫 현장 최고위다. 장 대표를 비롯한 지도부는 전날부터 부산을 찾아 최근 공직선거법 위반 등 혐의로 구속된 손현보 목사가 담임목사로 있는 부산 강서구 세계로교회에 방문했고, 가덕도신공항 예정지를 둘러봤다. 이러한 행보는 ‘보수 텃밭’으로 분류되는 부산에서 야권 지지층을 결집해 일찌감치 지방선거에 대비하는 차원으로 해석됐다. 부산은 지난 22대 총선과 21대 대선 국민의힘의 손을 들어줬지만, 과거 민주당 출신 시장이 선출되는 등 전국 단위 선거마다 민심이 출렁이는 영남권의 대표적인 ‘스윙 스테이트’이기 때문이다.

장 대표는 전날 오후 ‘부산 청년과의 간담회’를 진행하고 당내 ‘쓴소리위원회’ 신설을 결정하기도 했다. 장 대표는 이날 “부산 청년들의 고민은 곧 대한민국 청년들의 고민이었다”며 “우리 당은 청년이 참여하는 ‘쓴소리위원회’를 신설하고 일자리를 포함해 청년의 희망을 키울 수 있는 정책을 함께 고민하고 찾아갈 것”이라고 말했다.

아울러 장 대표는 이재명 정권이 노골적인 지역 차별과 야당 차별을 일삼고 있다는 주장도 펼쳤다. 그는 “며칠 전 강원도 타운홀미팅에서 강원도를 대표하는 도지사가 두 차례나 발언을 요청했지만 대통령은 끝내 발언을 막았다”며 “더불어민주당 소속 당협위원장(지역위원장)에게는 마이크를 주면서 강원도민의 선택을 받은 도지사 마이크는 빼앗은 것”이라고 말했다. 그러면서 “부산도 다르지 않았다. 지난 7월 타운홀미팅에서 우리 당 소속 박형준 부산시장은 마이크 한번 잡지 못했다”며 “박 시장을 선출해 준 부산시민 민심을 무시한 것”이라고 했다.

또 장 대표는 “이재명 정권은 온갖 권력과 힘을 동원해 우리 당 소속 광역단체장과 지방 행정을 탄압하고 있다”며 “얼마 전 경찰이 우리 당 소속 인천시장을 불구속 입건하고 인천시청을 압수수색했다”고 했다. 그는 “민주당은 허황된 거짓 선동에 엮어 보고자 우리 당 소속 광역단체장들에게 수사 좌표를 찍었다. 이재명 정권 머릿속에는 민생도 지역도 없다”며 “특검과 위헌적인 내란특별재판부를 만들어 야당을 궤멸시키고 개혁을 가장한 개악으로 사법부를 흔들고 관권 선거로 지방 행정 권력을 장악해 독재할 생각뿐”이라고 했다.

한편 장 대표는 정부가 주식 양도소득세 부과 대상인 대주주 기준을 현행대로 ‘종목당 50억원’으로 유지키로 한 데 대해 “제가 이 대통령과의 회담에서 건의드린 대로 된 데 대해 다행스럽게 생각한다”는 입장을 밝혔다. 그는 “회담에서 제안한 다른 내용, 상법이나 노란봉투법 등에 대해 면밀한 모니터링과 보완 입법이 필요하다는 말씀도 드렸는데 그에 대해서도 긍정적인 조치가 있기를 바란다”고 덧붙였다.