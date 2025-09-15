매년 100만명 찾는 서울세계불꽃축제 2023년 약 295억원 규모 직접적 경제효과 발생 “서울세계불꽃축제, 관광객 끌어들일 잠재력 커”

[헤럴드경제=고은결 기자] 매년 가을 열리는 ‘한화와 함께하는 서울세계불꽃축제’가 직접적 경제효과는 물론 글로벌 관광자원 역할을 한다는 분석이 나왔다. 서울세계불꽃축제는 2000년부터 이어진 한화그룹의 사회공헌 활동으로, 매년 100만명이 넘는 관람객이 찾아온다.

15일 한화에 따르면 서철현(사진) 문화관광진흥연구원 이사장은 “서울세계불꽃축제가 관광산업 전반에 긍정적인 파급효과를 창출하고 있다”고 평가했다.

이어 “여의도 한강공원뿐만 아니라 마포구, 용산구, 동작구 등 인근 지역으로 인파가 몰리며 숙박·교통·식음료 업종 매출이 크게 늘게 된다”며 “카페·편의점·배달 등 생활 편의 서비스 수요까지 함께 증가하면서 소상공인 매출 증대와 임시 인력 고용 확대로 이어져 지역경제 전반에 활력을 불어넣는다”고 설명했다.

한국관광공사가 빅데이터를 통해 지방 문화관광축제를 분석한 결과, 축제 기간 일 평균 방문객은 평상시 대비 12.2% 증가한 것으로 나타났다. 또한 서울세계불꽃축제의 경우 2023년 방문객을 대상으로 한 설문조사에서는 약 295억원 규모의 직접적 경제효과가 발생한 것으로 분석됐다.

이 행사는 단 하루 개최되지만 100만명이 넘는 관람객이 찾아오며, 방문객의 절반 이상이 서울 외 지역에서 온다. 외국인 관광객 비중도 꾸준히 늘면서 서울을 대표하는 글로벌 관광자원 역할을 하고 있다는 평가다.

서 이사장은 “불꽃이 주는 감각적 경험은 관광객에게 높은 만족도를 주기 때문에 반드시 보고 싶은 여행 코스가 된다”며 “세계 3대 불꽃축제로 꼽히는 몬트리올 국제불꽃축제, 일본 오마가리 불꽃축제, 호주 시드니 하버브릿지 불꽃축제처럼, 서울세계불꽃축제도 해외 관광객을 끌어들일 잠재력이 크다”고 강조했다.

실제 올해 베트남 다낭에서 열린 ‘DIFF 2025(Danang International Fireworks Festival)’에서는 불꽃쇼를 보기 위해 전 세계 관광객이 몰려 행사 기간 중 현지 숙박객이 9만8000명을 기록, 전년 대비 6% 이상 증가했다. 서 이사장은 “서울시와 공공기관, 관광업계가 협력해 불꽃축제 관람을 포함한 여행 패키지를 적극 기획·홍보한다면, 해외 관광객 유치 효과를 크게 높일 수 있다”고 설명했다.

아울러 서 이사장은 “불꽃축제가 단순한 오락이 아닌 문화적∙사회적∙경제적 가치를 동시에 창출하는 도시의 자산이라는 인식을 공유해야 한다”고 강조했다. 그러면서 “시민과 함께하는 지속 가능한 축제로서 서울세계불꽃축제의 고유성과 정체성이 확립될 때, 서울세계불꽃축제가 서울을 대표하는 계절의 풍경이 되고, 다시 찾고 싶은 도시의 이유로 남게 될 것”이라고 전했다.