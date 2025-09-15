주주환원 성장 기업·우량채권ETF 조합 목표수익률 7% 달성 시 채권형 펀드로 전환

[헤럴드경제=김유진 기자]한국투자신탁운용은 주주환원 정책 강화 흐름에 맞춰 ‘한국투자주주환원레벨업목표전환 펀드’를 출시했다고 15일 밝혔다. 이 상품은 오는 26일까지 신한은행에서 단독 판매된다.

이 펀드는 주주환원 성장 기업과 국내 우량채권 상장지수펀드(ETF)에 균형 있게 투자해 성장성과 안정성을 동시에 추구하는 것이 특징이다. 주주환원 기업에 투자해 자본차익과 배당 수익을 확보하는 동시에, ‘KIS 종합채권(AA-이상) 지수’를 추종하는 우량채권 ETF에 투자해 안정적인 이자 수익을 얻는다. 기업 선정 기준은 단순한 주주환원 여부에 그치지 않는다. 지속적인 이익 창출 능력과 건전한 재무구조, 높은 자기자본이익률(ROE), 가치주에서 성장주로 혁신하는지 여부 등을 종합적으로 고려해 20~30개 종목을 선별해 집중 투자한다.

이 펀드는 ‘목표전환형’ 구조를 채택했다. A클래스 수정기준가 기준으로 목표수익률 7%를 달성하면 채권형 펀드로 전환돼 안정적인 자산 운용에 나선다. 운용 기간은 목표 달성 시점에 따라 달라진다. 설정 후 6개월 이내 목표를 달성하면 최초 설정일부터 1년 동안 운용되며, 6개월 이후 달성할 경우 전환 후 6개월간 운용된다. 목표 수익률에 도달하지 못하면 최대 3년 동안 운용이 이어진다.

펀드 운용은 김기백 한국투자신탁운용 ESG운용부 수석이 맡는다. 김 수석은 10년 넘게 1300개 이상의 기업을 직접 탐방한 경험을 바탕으로 우량하지만 저평가된 기업을 발굴해 초과수익을 추구하는 전략을 사용한다. 현재 그가 운용하는 ‘ACE 주주환원가치주액티브 ETF’는 국내 상장된 주주가치 ETF 가운데 가장 규모가 크며, 지난 12일 기준 순자산액은 821억 원이다.

김 수석은 “한국 증시는 2022년 이후 자사주 소각이 본격화되면서 배당 확대 추세가 뚜렷하다”며 “이번 펀드는 특히 1세대 경영인 은퇴와 맞물려 배당 확대, 자사주 매입·소각 등 주주환원 정책이 강화될 것으로 예상되는 중견·중소기업을 핵심 투자 대상으로 삼는다”고 설명했다. 이어 “목표수익률 7%를 달성하면 자동으로 채권형으로 전환돼 투자자는 수익 실현과 안정성을 동시에 확보할 수 있다”고 덧붙였다.

한편, 한국투자주주환원레벨업목표전환 펀드는 실적배당형 상품으로 운용 결과에 따라 원금 손실이 발생할 수 있다.