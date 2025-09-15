9월 16일 항공산업 잡페어 참가 운항·정비·객실 등 직무상담 참여자 대상 기업탐방 기회도 제공

[헤럴드경제=서재근 기자] 제주항공이 오는 16일 서울 강서구 코엑스마곡에서 진행하는 ‘2025년 제8회 항공산업 잡 페어’에 참가해 항공사 취업 준비생을 대상으로 직무상담을 진행한다고 15일 밝혔다.

제주항공은 전용부스를 설치해 운항승무직, 일반·현장 정비직, 객실승무직, 일반직 등 다양한 분야의 현직자들이 직접 항공산업 분야 구직자 및 취업준비생을 대상으로 1:1 직무상담을 한다.

아울러 참가자 대상으로 경품 이벤트도 진행해 제주항공 모형 항공기, 산리오 기획상품 등을 증정한다.

또한, 잡페어 현장 응모를 통해 선정된 참가자들에게는 제주항공 기업탐방의 기회도 제공할 예정이다.

제주항공 관계자는 “이번 잡페어 참여를 통해 항공사 취업을 준비하는 구직자들에게 실질적인 정보를 제공하고 소통할 수 있는 기회를 마련했다”며 “앞으로도 다양한 방식으로 구직자들과 소통을 이어가겠다”고 말했다.