[헤럴드경제=양대근 기자] BMW의 모터사이클 부문인 BMW 모토라드가 오는 10월 18일 충북 충주시 엄정면 목계나루터 일대에서 개최되는 ‘2025 BMW 모토라드 데이즈’의 티켓 판매를 개시한다고 15일 밝혔다.

BMW 모토라드 데이즈는 선선한 가을과 함께 본격적으로 시작되는 라이딩 시즌을 맞아 마련된 모터사이클 페스티벌이다. 이번 행사는 BMW 모토라드 고객을 비롯한 전국 각지의 라이더들이 모여 안전하고 즐거운 라이딩 문화를 확산하고, 라이딩에 대한 순수한 열정을 나누는 교류의 장이 될 예정이다.

2025 BMW 모토라드 데이즈의 입장 티켓은 9월 15일 오후 2시부터 BMW의 라이프스타일 플랫폼 ‘BMW 밴티지(BMW Vantage)’ 앱을 통해 구매할 수 있으며, 가격은 4만원이다. 티켓 구매 고객에게는 행사장에서 BMW 모토라드 데이즈 기념품과 식음료 쿠폰 등을 제공한다.

2025 BMW 모토라드 데이즈 행사장에서는 BMW 모토라드의 다양한 최신 모터사이클을 둘러보고 체험할 수 있다. 전시 존에서는 새롭게 출시된 R 시리즈(R 1300 R, R 1300 RS, R 1300 RT)와 헤리티지 라인업(R 12, R 12 S, R 12 G/S), 온·오프로드를 넘나드는 GS 모델(R 1300 GS, R 1300 GS ADV)을 가깝게 살펴볼 수 있다. 더불어, 시승 프로그램을 운영해 BMW 모토라드 모터사이클의 탁월한 주행 성능과 각종 첨단 사양을 직접 경험할 수 있다.

또한, 흥미로운 체험 부스와 유쾌한 이벤트도 행사장 곳곳에서 다채롭게 준비된다. 모터사이클을 활용한 다양한 미니 게임을 즐길 수 있는 ‘바이크 미션 존’, SNS를 통해 선발된 커스텀 바이크 콘테스트가 열리는 ‘캠핑 그라운드 존’, 푸드 트럭과 여러 가지 음식을 맛볼 수 있는 식음 공간을 마련해 참가자들의 즐거움을 더할 예정이다.

BMW 모토라드 라이프스타일 제품을 합리적인 가격으로 만날 수 있는 전시 및 판매 부스와 바이크 용품, 액션캠, 통신 장비 등 다양한 브랜드들의 판매 및 체험 공간으로 구성된 ‘라이프스타일 및 스폰서 부스’도 운영된다. 메인 무대에서는 충주시에서 준비한 풍성한 문화 공연이 펼쳐지고, 토크 콘서트 및 럭키 드로우가 이어져 현장 분위기를 더욱 뜨겁게 고조시킬 예정이다.

지역 연계 프로그램도 눈길을 끈다. 충주시의 다양한 명소를 방문하는 스탬프 투어를 진행하고, 이에 더해 모터사이클 미션 게임까지 완료하면 기념품을 증정한다. 또한, 행사 장소와 인접한 목계솔밭캠핑장 이용권(10월 18일 입실, 1박)을 BMW 밴티지 앱을 통해 구매할 경우 30% 할인 혜택을 제공한다.

한편, 현장에서는 내년 여름 루마니아에서 열리는 ‘GS 트로피 2026’ 국내 예선전도 펼쳐진다. 모토라드 데이즈 참가자들은 현장에서 직접 경기를 관람할 수 있어 오프로드 모터사이클 라이딩의 묘미와 경쟁의 긴장감을 함께 느껴볼 수 있다.