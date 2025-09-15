- WIPO·유네스코와 함께 로레알-유네스코 여성과학자상 수상자 초청…글로벌 여성 과학 리더 양성

[헤럴드경제= 이권형기자] 특허청(청장 김완기)은 15일~19일까지 국제지식재산연수원(대전시 유성구)에서 ‘한-WIPO-UNESCO 여성과학자 지식재산(IP) 리더십 과정’을 개최한다고 밝혔다.

본 교육과정은 로레알 유네스코 여성과학자상 수상자를 대상으로 지난 2018년부터 세계지식재산기구(WIPO)와 유네스코(UNESCO)가 여성과학자의 지식재산 역량 강화를 위해 운영해 왔으며, 2024년부터는 한국 특허청이 주관하고 있다.

올해는 ’25년 로레알-유네스코 여성과학자상 국제상(Laureates) 수상자인 마리아 테레사 도바 박사, 프리실라 베이커 박사 등 해외 저명 여성과학자들과 함께 국내 유수 여성과학자들이 참여하여 활발하게 교류할 예정이다.

특허청은 이번 과정을 통해 여성과학자들에게 지식재산이 연구개발의 미래를 여는 핵심 도구임을 이론과 사례를 들어 구체적으로 제시하고자 한다.

이를 위해 ▷연구개발 전(全) 주기에서의 IP 역할 ▷IP를 활용한 가치창출 ▷IP 역량 강화를 위한 변리사의 멘토링 등 연구개발 및 사업화 과정에서 과학자들에게 실질적으로 필요한 주제를 중심으로 교육과정을 구성했다.

또한 참가자들은 기업 및 한국전자통신연구원(ETRI), 한국생명공학연구원(KRIBB) 등을 방문하여 연구 성과가 실제 사업적 가치로 이어지는 현장을 직접 경험하도록 한다. 나아가 이들은 한국과학기술원(KAIST)과의 포럼에도 참석해 한국 교수진 및 학생들과 연구·지식재산 성공 사례를 상호 공유하며 글로벌 과학기술 네트워크를 공고히 다질 예정이다.

특허청 허재우 국제지식재산연수원장은 “이번 과정을 통해 세계 여성과학자들이 연구개발 현장에서 IP를 적극 활용해 연구 성과를 스스로 보호하고 관리할 수 있는 역량을 갖추기를 기대한다”며 “특허청은 앞으로도 WIPO, 유네스코 등 국제기구와 긴밀히 협력해 지식재산의 국제적 가치 확산에 이바지하며, 대한민국이 글로벌 지식재산 리더 국가로서의 위상을 더욱 공고히 하는 데 적극적으로 기여하겠다”고 말했다.