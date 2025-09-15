- 국립산림과학원, 운영위원회 공식 출범… 제69차 국제학술대회(SWST) 개최 준비 총괄

[헤럴드경제= 이권형기자] 산림청 국립산림과학원(원장 김용관)은 지난 12일 ‘2026 세계목재과학기술대회(SWST)’ 운영위원회를 공식 출범시켰다고 밝혔다.

목재과학기술학회(Society of Wood Science and Technology, SWST)는 지난 1958년 설립된 국제학술단체로, 매년 국제학술대회를 개최해 목재과학 분야의 최신 연구 성과와 산업 동향을 공유해 왔다.

내년 6월 서울에서 열리는 제69차 국제학술대회는 탄소중립 시대를 맞아 목재산업의 발전 전략을 논의하는 중요한 전환점이 될 전망이다.

또한 한국의 연구 성과와 산업 역량을 세계에 알리고, 차세대 연구자들에게 국제 교류의 기회를 제공할 것이란 기대다.

운영위원회는 국립산림과학원과 (사)한국목재공학회 주관으로 출범했다. 국립산림과학원·(사)한국목재공학회·(주)유니드비티플러스는 공동운영위원장을 맡고, 5개 분과위원회와 자문위원회를 통해 대회 운영 전략 수립과 개최 준비를 총괄한다.

산림청 국립산림과학원 김용관 원장은 “제69차 국제학술대회를 서울에서 개최함으로써 국내 목재과학 분야의 글로벌 역량이 강화될 것으로 기대된다”며 “대회의 성공적인 개최를 통해 한국의 위상을 높이겠다”고 말했다.