[헤럴드경제=이상섭 기자] 구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관이 15일 오전 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 추석 민생안정대책 당정협의에서 모두발언을 하고 있다.
입력 2025-09-15 08:55:09
당정 “소상공인·中企 명절 자금, 역대 최대 43.2조원 공급”
[헤럴드경제=김진·한상효 기자] 당정은 15일 추석 명절을 앞두고 소상공인과 중소기업 부담 경감을 위한 43조2000억원 규모의 자금 투입을 결정했다. 주요 성수품 공급을 크게 늘리는 한편, 연휴 기간인 다음 달 4~7일 고속도로 통행료를 면제하기로 했다. 한정애 더불어민주당 정책위의장은 이날 오전 국회에서 열린 ‘추석 민생안정대책 당정협의’ 결과 브리핑에
넷플릭스 인기 드라마 배우, 건물에서 추락사…향년 37세
[헤럴드경제=김보영 기자] 넷플릭스 인기 시리즈 ‘삼생삼세 십리도화’에 출연한 중국 배우 우몽롱의 사망 소식이 전해졌다. 11일 중국 다유신문망 등 현지 매체에 따르면, 우몽롱은 이날 새벽 베이징시 차오양구의 한 주택단지 건물에서 추락해 숨졌다. 보도에 따르면 그는 전날 친구 집에서 저녁 식사를 한 뒤 새벽 2시쯤 방으로 돌아가 문을 잠그고 휴식을 취했다. 그러나 오전 6시쯤 친구들이 집을 떠나면서 보이지 않자 아래층으로 내려갔고, 그곳에서 시신이 발견됐다. 경찰은 범죄 혐의점이 발견되지 않았다며 형사 사건 가능성은 배제했지만 구체적인 사망 원인은 밝히지 않았다. 우몽롱의 소속사는 이날 소셜미디어 공식 계정을 통해 “깊은 슬픔 속에 알려드린다. 우리가 사랑하는 우몽롱이 2025년 9월 11일 추락 사고로 세상을 떠났다”고 밝혔다. 이어 “경찰 조사 결과 범죄 정황은 발견되지 않았다”며 “고인의 명복을 빌며 남은 이들이 굳세게 살아가길 바란다”고 덧붙였다. 한편 우몽롱은 1988년생으
“결국 터질 게 터졌다” 1000만→고작 77만명 ‘뭇매’ 맞더니…폐점 속출
[헤럴드경제= 박영훈 기자] “결국 올 게 왔다” 기대작들이 줄줄이 흥행에 참패하면서 국내 최대 영화관 CJ CGV의 영화관들이 문을 닫고 있다. 10일 업계에 따르면 CJ CGV는 최근 북수원점, 송파점, 연수역점, 창원점, 광주터미널점, 청주율량점 등 직영점과 성남모란점, 정왕점, 천안시청점 등 위탁 지점의 영업을 종료했다. 올해 들어서만 무려 12곳을 폐점했다. 이대로 가면 앞으로 폐점 영화관수는 더 늘어날 것으로 보인다. 흥행작 부재로 CJ CGV는 올 2분기에만 국내 영화 사업에서 173억 원의 적자를 냈다. 관람객 수도 2분기 기준 1000만 명으로 전년 동기(1561만명) 대비 36%(561만 명)나 감소했다. 메가박스도 올해 2분기 85억 원의 영업손실을 기록해 적자 전환했다. 넷플릭스발 쇼크로 관객 수가 줄어든 가운데 기대작들이 줄줄이 흥행에 참패하면서, 더 이상 버티기가 힘든 상황에 몰렸다. 범죄도시 시리즈를 잇달아 1000만 영화에 올려놓은 마동석의 또 다른 10
“절친 아내에게 반해 결혼하더니 다시 이혼, 아들은 53층 추락사”…불운했던 이 남자가 ‘신’이라 불리는 이유 [음덕후:뮤지션으로 읽다]
[헤럴드경제=김주리 기자] 0:00~0:01초 1970년 늦은 가을, 어느 대중음악 한 곡이 음악 예술의 위계를 무너뜨리며 고전 클래식의 영역에 도달했다. 듣는 순간 리듬을 각인시키는 ‘터키 행진곡’(Turkish March)의 도입부처럼, 침묵 속 서늘한 진동의 ‘월광’(Moonlight Sonata) 속 첫 화성처럼, ‘레일라’(Layla)는 단 1초 만에 감각을 압도하고 형식을 무화시키며, 통상적으로 우열이 가려져 있는 음악 장르간의 경계를 허물었다. 기타 리프는 선율 이상의 질감으로 존재했고, 그 질감은 고도의 기술과 감정이 뒤섞인 밀도로 듣는 이의 신경(身硬)을 곤두세웠다. 갈망과 절망과 격정이 농축된 7개의 음. 시작과 고조, 응축과 확산이 표현된 이 두 세마디는 ‘기타 인트로’라는 이름이 무색할 만큼 클래식 소나타의 미시적 단위(도입-전개-재현)와도 유사한 형식을 갖추고 있었는데, 애절함과 방황에서 일시적 안도감을 주는 종결 구조 또한 보편적인 펑크나 하드 록보다는 훨씬