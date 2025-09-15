데이비드 베컴·마리아 샤라포바 등 호스트로 참여 ‘나폴리 맛피아’ 권성준 셰프, 밤 티라미수 선보여

[헤럴드경제=신현주 기자] 벨기에 프리미엄 맥주 브랜드 스텔라 아르투아(Stella Artois)가 지난 9일(현지시각) 미국 뉴욕 맨해튼 고담홀(Gotham Hall)에서 만찬 행사 ‘렛츠 두 디너(LET’S DO DINNER)’를 성황리에 마무리했다.

‘렛츠 두 디너’는 스텔라 아르투아의 글로벌 만찬 행사로 전 세계 인사들이 모여 영감을 나누는 교류의 장이다. 올해 3회째를 맞은 이번 행사에는 문화·예술·스포츠 등 각 분야를 대표하는 세계적 인사와 소비자 200여명이 참석했다. 스텔라 아르투아의 글로벌 앰버서더 데이비드 베컴(David Beckham)과 테니스 스타 마리아 샤라포바(Maria Sharapova) 등이 호스트로 함께했다. 한국 대표로는 브랜드 앰배서더 ‘나폴리 맛피아’ 권성준 셰프가 참여했다.

권 셰프는 행사의 공식 디저트로 자기 대표 메뉴인 밤 티라미수를 전 참석자들에게 제공했다. 밤 티라미수는 지난해 화제를 모은 넷플릭스 예능 ‘흑백요리사’에서 그가 선보인 메뉴다. 또 권 셰프는 당일 열린 유명 유튜브 토크쇼 진행자 션 에반스(Sean Evans)와의 현장 인터뷰를 통해 밤 티라미수에 얽힌 이야기와 한국 대표 앰버서더의 소감도 공유했다.

권 셰프는 글로벌 앰버서더 데이비드 베컴에게 특별 제작된 ‘스타 챌리스(Star Chalice)’를 전달하기도 했다. 스타 챌리스는 스텔라 아르투아의 전용 잔인 ‘챌리스’를 기반으로 제작된 작품이다. 뉴욕 기반의 아티스트이자 브랜드와 오랜 협업 이력을 가진 구스타보 루즈 소사(Gustavo Luz Sousa)가 디자인했다.

두 스타의 타투에서 착안한 디자인에 스텔라 아르투아를 상징하는 ‘별’을 타투 형식으로 표현했다. 각자의 분야에서 최고의 가치를 추구해 온 권 셰프와 데이비드 베컴의 열정에 헌사하는 의미를 담은 것이 특징이다.

권 셰프와 데이비드 베컴은 챌리스를 활용한 브랜드 고유의 서빙 방식인 ‘퍼펙트 서브(Perfect Serve)’를 함께 시연했다.

스텔라 아르투아 브랜드 매니저는 “권성준 셰프는 최고 기준과 최상의 가치를 추구하는 브랜드 철학과 부합하는 브랜드 앰버서더”라며 “한국 대표 브랜드 앰버서더로서 이번 공식 행사에서도 브랜드를 훌륭히 대표했다. 앞으로도 권성준 셰프와 함께 소비자들에게 최상의 맥주 경험을 선사하기 위한 활동을 이어나갈 것”이라고 말했다.