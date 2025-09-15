[헤럴드경제=신현주 기자] 롯데마트가 추석 선물세트에 ‘신선지능’을 앞세워 차별화한 품질 경쟁력을 선보인다고 15일 밝혔다.

‘신선지능’은 소비자가 신선식품을 구매할 때 겪는 실패 요인을 데이터로 진단하고 이를 해결할 수 있는 품질 혁신을 이루려는 롯데마트의 핵심 프로젝트다.

롯데마트는 신선지능의 핵심 기술을 적용한 ‘AI 선별 선물세트’를 마련했다. 추석 대표 품종으로 꼽히는 홍로 사과를 활용한 AI 세트를 신규 기획했다. ‘AI로 선별한 영주 소백산 사과(4.2㎏ 내외)’는 당도와 산도, 내부 갈변까지 검증된 제품으로 엘포인트 회원가 8만원대에 구매할 수 있다.

돼지고기 역시 AI 선별을 거친 ‘1등급 암퇘지 BBQ 선물세트(삼겹살 1㎏, 목심 1㎏)’를 엘포인트 회원에게 40% 할인한 6만9000원에 예약 판매한다.

한우는 직경매 물량을 지난해 추석 대비 20% 확대한다. 한우는 공급량이 줄어 지난해보다 시세가 약 10% 올랐지만 중간 유통 비용을 최소화한 직경매 물량을 늘려 가격을 방어했다. 신선센터에서 자체 가공해 유통 과정도 3일 단축했다고 롯데마트는 설명했다.

대표 품목 ‘한우 등심정육세트 2호’는 예약가 18만9000원에 판매한다. 프리미엄 수요를 겨냥해 최상위 1++(9) 등급으로 구성한 ‘마블나인 구이 혼합세트’는 60만원대에 선보인다.

롯데마트는 ‘카카오톡 선물하기’ 상품을 20% 확대하고 토스쇼핑에 입점하는 등 판매 채널을 다각화해 간편 구매 수요에도 대응하고 있다.