양국 정상회담 준비도 논의될 듯…관세 현안 등도 의제

[헤럴드경제=김지헌 기자] 미국과 중국이 스페인 마드리드에서의 무역 회담 첫날인 14일(현지시간) 약 6시간에 걸친 논의를 마무리했다고 로이터통신과 블룸버그통신 등이 보도했다.

보도에 따르면 스콧 베선트 재무장관, 제이미슨 그리어 미국무역대표부(USTR) 대표가 이끄는 미국 대표단과 허리펑 부총리가 이끄는 중국 대표단은 이날 오후 마드리드에 있는 스페인 외교부 청사에서 회동했다.

약 6시간 만에 회담이 끝나고 베선트 장관은 차에 올라타며 취재진에게 “우리는 아침에 (회담을) 재개할 것”이라고 손을 흔들면서 말했다.

이번 고위급 회담에서 첫날 어떤 내용을 다뤘는지 구체적으로 알려지지는 않았으나 무역, 안보 현안을 비롯해 중국 바이트댄스가 소유한 영상 공유 플랫폼 틱톡 관련 현안이 논의됐을 것으로 관측된다.

미국은 국가안보를 이유로 일명 ‘틱톡 강제 매각법’을 제정했으며 도널드 트럼프 미 대통령은 틱톡의 미국 내 사업권 강제 매각을 위한 시한을 세 차례 연장한 상태다.

마지막 연장 시한은 오는 17일부로 종료된다. 틱톡은 지난 회담들에서는 논의된 적이 없었으나 이번 회담에서는 공식 의제로 포함됐다고 로이터는 짚었다.

이번 회담에서는 트럼프 대통령과 시진핑 중국 국가주석의 정상회담 추진을 위한 논의가 이뤄질 것으로도 점쳐진다.

앞서 블룸버그는 미중 정상이 내달 한국에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에 참석할 예정이라고 언급, 이번 마드리드 회담을 계기로 이르면 내달 중 양국 정상 간 회동을 위한 토대가 논의될 것으로 예상된다고 전했다.

다만 영국 파이낸셜타임스(FT)는 13일 최근 양국 관계를 분석해볼 때 APEC 회의 전에 베이징 정상회담이 성사될 가능성은 불투명하다고 진단하기도 했다.

이번 마드리드 회담은 트럼프 대통령의 관세 정책 도입 이후 4번째 고위급 회담으로, ‘휴전’ 상태인 관세 현안도 핵심 의제다.

지난 4월 앞다퉈 관세율을 올리며 대치하던 양국은 5월 스위스 제네바에서 열린 제1차 고위급 회담 계기에 각각 115% 포인트씩 관세율을 대폭 낮추기로 합의했다.

당시 양측은 추가 관세율 115% 가운데 91%포인트는 취소하고 24%포인트에 대해선 적용을 90일 유예했다.

이후 지난 6월 영국 런던에서 열린 2차 회담에 이어 7월 스웨덴 스톡홀름에서 열린 3차 회담에서 양측은 관세 유예를 90일 더 연장하는 데 합의했다. 유예 시한은 오는 11월 10일까지다.

다만 이번 회담에서 실질적인 돌파구 마련은 어려울 것이라고 전문가는 분석했다.

미국 싱크탱크 전략국제문제연구소(CSIS)의 수석 고문 윌리엄 A. 라인쉬는 “양국 간 정상회담이 열리지 않는 한 미중 간 실질적 합의가 있을 것이라고는 기대하지 않는다”라면서 “이번 회담은 서로의 입장을 가늠하고, 레드라인(redline·한계선)에 대해서 더 알게 되는 기회가 될 것”이라고 설명했다.

한편, 허 부총리와 리청강 중국 상무부 국제무역담판대표 겸 부부장(차관) 등 중국 대표단은 14∼17일 일정으로 스페인을 방문했으며 베선트 장관은 12∼18일 스페인·영국 방문 일정으로 마드리드를 먼저 찾았다. 트럼프 대통령도 17∼19일 영국을 국빈 자격으로 방문한다.

이들의 2일차 회담은 현지시간으로 15일 오전 8∼10시에 재개될 예정이라고 로이터는 전했다. 한국시간으로는 오후 3∼5시다.

고위급들이 첫날 논의를 마무리한 뒤에도 실무 직원들은 저녁까지 남아 업무를 이어갔다고 관계자 전언을 통해 블룸버그는 보도했다.