‘댕댕이 한복 패션쇼’ 사랑스러운 반려견들이 한복을 곱게 차려입고 가족과 함께 즐기는 행사로, 9월 28일 오후 2시 개최

[헤럴드경제=박종일 선임기자]마포구(구청장 박강수)는 민족 대명절 추석을 맞아 난지한강공원 내 마포반려동물캠핌장에서 열리는 ‘댕댕이 한복 패션쇼’에 참여할 반려견 가족 100팀을 선착순으로 모집한다.

마포반려동물캠핑장이 주최·주관하는 ‘댕댕이 한복 패션쇼’는 사랑스러운 반려견들이 한복을 곱게 차려입고 가족과 함께 즐기는 행사로, 9월 28일 오후 2시에 개최될 예정이다.

반려견은 패션쇼 현장에 마련된 한복을 입거나, 가족이 준비한 개성 있는 한복 의상을 입고 참여할 수 있다.

패션쇼에 참가한 반려견 중 심사를 거쳐 선정된 입상견 3팀과 인기견 5팀에게는 시상과 함께 펫캐리어, 펫베드 등 다양한 펫용품이 제공될 예정이다.

참가 대상은 동물등록이 된 반려견 가족 100팀이다. 참여 신청은 홍보 포스터의 QR코드 또는 캠핑장 전용폰을 통해 할 수 있으며, 현장 접수도 가능하다.

아울러 현장에는 보호자 윷놀이 대회와 퓨전 국악 버스킹 등 즐길 거리가 풍성하게 준비돼 있으며, 서울시수의사회 소속 수의사가 참여하는 반려동물 건강상담 부스도 운영해 반려동물 건강관리와 동물등록제 홍보를 병행한다.

또한 9월 23일부터 10월 5일 기간에는 ‘댕댕이 한복체험 및 포토존 SNS 이벤트’를 진행하며, 마포반려동물캠핑장에서 찍은 ‘댕댕이 한복 인생샷’을 SNS에 등록 시 20명을 추첨하여 기프티콘을 증정할 예정이다.

동물등록이 된 반려견 가족은 누구나 참여할 수 있으며, 캠핑장에 마련된 반려견 한복 등을 입고 다양한 포토존에서 소중한 추억을 남길 수 있다.

박강수 마포구청장은 “마포반려동물캠핑장에서 한복을 입은 귀여운 반려견들과 함께 추석 분위기를 한껏 느끼며, 웃음과 행복이 가득한 시간을 보내시길 바란다”라며 “마포구는 반려동물과 함께 살아가는 도시, 반려동물이 행복한 도시를 만들기 위해 앞으로도 최선의 노력을 다하겠다”고 말했다.