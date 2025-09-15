9월 17일 오전 9시부터 서울페이플러스 앱에서 구매 가능... 7% 할인 혜택으로 전통시장·골목상권 활력 기대

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 강북구(구청장 이순희)는 민족 최대 명절인 추석을 앞두고 지역경제 활성화와 구민 생활 안정을 위해 17일 오전 9시부터 총 128억 원 규모의 ‘강북사랑상품권’을 발행한다.

이번에 발행되는 강북사랑상품권은 서울페이플러스 앱을 통해 구매 가능하며, 구매 시 7% 할인 혜택이 주어진다. 구민 1인당 월 최대 50만 원까지 구매할 수 있으며, 개인 보유 한도는 150만 원이다.

구매한 상품권은 지역 내 총 1만2600개 가맹점에서 사용할 수 있으며, 자세한 가맹점 정보는 서울페이플러스 앱을 통해 확인할 수 있다.

구는 이번 상품권 발행을 통해 명절 장바구니 물가 부담을 줄이고, 전통시장과 골목상권에 활력을 불어넣는 데 기여할 것으로 기대하고 있다.

이순희 강북구청장은 “이번 추석에도 많은 분들이 강북사랑상품권을 활용해 알뜰한 장보기와 함께 지역경제 활성화에 동참해 주시길 바란다”고 말했다.