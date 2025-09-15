임병택 이사장 “학생들이 꿈 펼치고 성장할 수 있도록 든든한 동반자 되겠다”

[헤럴드경제=박준환 기자]시흥시인재양성재단(이사장 임병택 시흥시장)이 지난 13일 시흥ABC행복학습타운 지혜관에서 ‘2025년 장학증서 수여식’을 열었다.

이날 행사에는 전체 379명의 장학생 중 100명이 참석했다. 시흥시 인재양성재단 이사장인 임병택 시흥시장과 관계자들이 함께 장학생을 격려하고 지역 인재 양성에 대한 시민들의 관심과 성원을 확인했다.

이번 수여식은 장학생들의 진솔한 이야기를 나누는 토크쇼 형식으로 진행돼 한층 더 특별한 의미를 더했다. 학업과 진로 등 다양한 분야에서 도전해 온 장학생들이 자신의 삶과 꿈에 장학금이 어떤 의미를 주었는지 직접 전달하며, 서로의 경험과 희망을 나누는 따뜻한 시간을 가졌다.

특히 지난 동계 아시안게임 스키 하프파이프 금메달리스트이자 시흥 매화고에 재학 중인 국가대표 김건희 선수가 장학생 자격으로 참석해 큰 주목을 받았다.

김건희 선수는 “재단의 장학금이 큰 힘이 됐다”며 “앞으로도 대한민국과 시흥시의 이름을 빛내는 선수가 되겠다”고 소감을 밝혔다.

임 이사장은 “오늘 이 자리에 선 장학생들은 시흥의 미래이자 대한민국의 희망”이라며, “재단은 앞으로도 학생들이 꿈을 펼치고 성장할 수 있도록 든든한 동반자가 되겠다”고 강조했다.

한편, 시흥시인재양성재단은 개인, 단체, 기업의 소중한 기부를 통해 장학 사업을 운영하고 있으며, 기부금은 전액 시흥시 인재 양성을 위한 사업에만 사용된다. 재단은 앞으로도 장학금 지원 확대와 인재 양성을 위해 많은 시민과 기업의 따뜻한 손길을 기다리고 있다.