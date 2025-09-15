19일 안양천 생태초화원 중앙 잔디광장에서 점등식 개최... 내달 26일까지 38일간 진행 빛 조형물뿐 아니라 감성 포토존과 버스킹 공연도 마련

[헤럴드경제=박종일 선임기자] 구로구(구청장 장인홍)가 안양천 생태초화원(도림천역 2번 출구 도보 10분)에서 ‘모두가 하나되는 어울림 정원’이라는 주제로 빛축제를 개최한다.

자연 속에서 즐길 수 있는 야간 축제를 마련해 구민들에게 즐거움과 감동을 주고자 2022년부터 구로G페스티벌의 행사의 일원으로 시작해, 올해도 진행하게 됐다.

행사는 9월 19일 저녁 7시에 생태초화원 중앙 잔디광장에서 점등식을 열어 빛축제의 서막을 알리고, 10월 26일까지 진행된다. 점등식 다음날부터는 저녁 6시부터 밤 11시까지 불이 켜져 아름다운 빛의 정원을 느낄 수 있다.

구는 세대와 세대를 잇고 아시아가 하나 되는 어울림을 주제로 다양한 조명을 연출하고 테마 공간을 조성한다. 생태초화원 입구와 중요한 지점에 테마별 빛 조형물을 설치하고, 산책로 구간에는 줄(라인)조명을 설치해 정원과 빛의 조화를 느낄 수 있다. 또한 한국의 전통 색채와 아시아 전통 색감을 활용한 조명도 감상할 수 있다.

그리고 감성 포토존이 설치된다. 동아시아 전통의 열두 띠 동물을 주제로 한 포토존과 세대별 공감대를 형성할 수 있는 복고풍(레트로) 감성 포토존을 마련해, 방문객들이 기념사진을 찍으며 추억을 남기고 축제의 즐거움을 공유할 수 있다. 또한 정원 캠핑 휴게존도 마련돼 2시간 내로 이용할 수 있다. 현장에서 선착순으로 이용하면 되고, 9월 26일부터 10월 26일까지 운영하며 매주 월요일은 휴무다.

구는 G페스티벌 축제기간(9월 26일~9월 28일), 10월 2일부터 10월 12일 그리고 10월 18일에 버스킹 공연을 선보인다. 클래식, 팝페라, 어쿠스틱, KPOP 등 남녀노소 모두가 즐길 수 있는 문화의 장을 제공할 예정이다.

생태초화원에서 아시아 문화축제도 열린다. 9월 27일 오후 2시 30분경에는 아시아 전통 공연을 선보이며, 9월 27일과 28일에는 아시아 문화 체험부스를 설치해 아시아 의상 입어보기, 몽골 활쏘기, 지구본 만들기 등을 할 수 있다. 자세한 사항은 구로구청 문화관광과로 문의하면 된다.

장인홍 구로구청장은 “구민 모두가 일상속에서 즐길 수 있는 문화의 장을 마련했다”며 “아름다운 빛의 향연 속에서 가족, 친구, 이웃과 함께 소중한 추억을 쌓으시길 바란다”고 말했다.