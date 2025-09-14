도널드 트럼프 미국 대통령이 우익 청년 활동가 찰리 커크의 암살 사건 이후 미국의 치유를 바란다고 밝히면서도, 급진 좌파를 향한 강도 높은 비난을 이어갔다. 트럼프 대통령은 13일(현지시간) NBC뉴스 인터뷰에서 “나라가 치유되는 모습을 보고 싶다”면서도 “우리는 급진 좌파 미치광이 집단을 상대하고 있고, 그들은 결코 공정하게 행동하지 않는다”고 말했다.

찰리 커크는 유타주에서 열린 행사 도중 총격을 받아 사망했으며, 용의자는 유타주 출신의 22세 남성 타일러 로빈슨으로 확인됐다. 그는 대학 입학 후 한 학기 만에 중퇴했으며, 최근 정치에 관심을 보였고 커크의 견해를 경멸했던 것으로 알려졌다. 트럼프 대통령은 로빈슨의 체포 사실을 알리며 사형을 촉구했다.

트럼프 대통령은 커크의 사망 이전에도 급진 좌파를 향한 비판을 이어왔다. 그는 영상 메시지를 통해 “급진 좌파들이 찰리와 같은 사람들을 나치나 대량학살자에 비유해왔다”며 “그의 죽음에 직접적인 책임이 있다”고 주장했다.

또한 트럼프 대통령은 민주당의 주요 후원자인 조지 소로스를 겨냥해 “그는 나쁜 사람이며 감옥에 넣어야 한다”고 발언했다. 그는 소로스가 조직범죄처벌법(RICO)을 위반했을 가능성을 언급하며 조사를 촉구했다.

찰리 커크의 암살은 미국 내 정치적 양극화와 폭력 문제를 다시금 부각시키고 있다. 트럼프 대통령은 “좌파는 지금 벌어지고 있는 일을 좋아하지 않는다. 우리는 큰 승리를 거두고 있다”고 말하며 정치적 자신감을 드러냈다.

이 사건은 미국뿐 아니라 유럽에서도 반향을 일으키며, 정치적 폭력과 표현의 자유, 극단주의에 대한 논의가 확산되고 있다. 커크의 죽음은 단순한 개인의 비극을 넘어, 미국 정치의 분열과 갈등을 상징하는 사건으로 평가받고 있다.