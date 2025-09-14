[헤럴드경제=최원혁 기자] 전 펜싱 국가대표 남현희 씨가 전청조 씨의 사기 사건의 공범이라는 누명을 2년만에 벗었다.

13일 남씨의 법률 대리인 손수호 변호사(법무법인 지혁)는 SNS를 통해 “전청조에게 거액의 사기를 당한 원고가 남현희 씨를 상대로 제기한 11억원 손해배상 소송에서 전부 승소했다”며 “원고는 남씨가 전청조의 공범이라고 주장했으나 법원은 인정하지 않았다”고 밝혔다.

손 변호사는 “법원은 ‘남현희 역시 원고와 마찬가지로 전청조의 실체에 대해 알지 못했다(판결문 9쪽)’고 판시했다”며 “지난 1년 10개월 동안 남씨의 억울함을 증명하기 위해 최선을 다했다. 이를 통해 남현희 역시 전청조에게 속은 피해자라는 사실을 법원으로부터 확인받게 되었다”고 했다.

그러면서 “더 이상의 오해와 억측이 없기를 간절히 바라는 마음으로 이번 판결의 주요 내용을 전한다”고 덧붙였다.

앞서 남현희 펜싱 아카데미 학부모인 원고 A씨는 전씨에게 속아 약 11억원의 피해를 본 후 남씨가 범행에 가담했다며 손해배상 청구 소송을 제기했다.

수원지방법원 성남지원 제3민사부는 12일 판결에서 원고의 주장을 기각했다. 재판부는 “남현희 역시 전청조의 거짓말에 속아 전청조가 진짜 재벌 3세라고 생각하였던 것으로 보인다. 남현희 역시 원고와 마찬가지로 전청조의 실체에 대하여 알지 못하였다”며 원고의 주장을 기각했다.

이번 판결로 남씨는 전씨의 공범이라는 꼬리표를 떼게 됐다.

한편 남씨는 지난해 6월 서울펜싱협회에서 제명당했고 같은 해 8월 서울시체육회 스포츠 공정위 결정에 따라 지도자 자격 정지 7년 조치를 받았다. 남씨는 2024년 8월22일부터 2031년 8월21일까지 지도자 활동을 할 수 없다.