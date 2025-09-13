서울시 녹지직 전설 최광빈 전 푸른도시국장의 40여년 공직 노하우 담은 역저 ‘푸른 도시,서울의 공원’ 출간 기념 북토크 13일 오후 3시부터 서울숲 커뮤니티센터 진행

[헤럴드경제=박종일 선임기자]민선 서울시장들은 자신의 가장 중요한 치적으로 공원을 만들었다.

민선 1기 조순 시장은 여의도 공원을, 2기 고건 시장은 월드컵 공원, 3기 이명박 시장은 서울숲, 4기 오세훈 시장은 북서울꿈의숲을 조성했다.

이런 공원 조성 노력 결과 서울은 그래도 앙상한 빌딩 숲만 있는 도시가 아닌 숲과 공원이 있는 품격 있는 도시가 될 수 있었다.

지자체 역사가 30년 넘으면서 서울의 굵직한 공원의 숲 혜택을 시민들이 보고 있는 것이다.

특히 성동구 성수동이 근래 핫플레이스가 된 데는 서울의 대표 공원인 서울숲이 조성됐기 때문일 것이다.

13일 오후 3시부터 서울시 녹지직 전설인 최광빈 전 푸른도시국장의 40여년 공직 노하우를 담은 역저 ‘푸른 도시,서울의 공원’ 출간 기념 북토크가 열렸다.

나비정원 등 곳곳엔 아이들을 데려온 부모, 연인들이 찾아와 새벽 비가 내린 후 시원한 공기를 마시며 즐거운 시간을 보냈다.

인근 갤러리아포레, 아크로비스타, 아이파크리버포레 등 마천루에 버금갈 정도로 서울숲 나무들도 자랐다.

시간이 갈수록 서울숲은 서울의 대표 명품 공원으로 자리 잡으면서 인근 고급 아파트 가격도 하늘을 뚫을 듯 고공행진을 할 것으로 보인다.

이날 최 국장은 서울시가 서울숲 조성을 위해 당시 아파트 부지 3필지를 당시로서는 천문학적인 금액인 1조2000억원에 매각했다고 전했다. 현 시세로 계산할 경우 8조원에 이를 것이라는 이날 사회자인 온수진 서울시 조경과장이 멘트할 정도였다.

최 전 국장은 서울시 푸른도시국장 2회 역임과 퇴임 후 5년간 노원구 힐링도시국장 등 서울시와 자치구에서 40여년 근무하면서 직접 서울시 공원을 조성했던 경험과 히스토리를 들려주었다.

먼저 2004년 이명박 전 시장이 취임하면서 당시 신동우 환경관리실장(나중 강동구청장과 국회의원 역임)에게 성수동에 공원을 만들어 보라는 지시를 하면서 서울숲이 만들어진 과정부터 설명했다.

당시 신 실장이 최광빈 공원과장을 부르더니 이 시장의 지시 내용을 알려주어 기분이 너무 좋았다는 일화부터 소개했다. 이어 최 과장은 “신 실장께 4일 시간을 달라”면서 “시립대 이인성 교수를 찾아가 상의한 후 지가 분석 등 기획안을 만들어 이 시장으로부터 OK사인을 받고 조성에 착수한 일화를 소개했다.

앞서 민선 1기 조순 시장이 여의도공원을 조성한 사연과 고건 시장 때 월드컵공원과 선유도공원 조성, 오세훈 시장 시절 북서울꿈의숲과 중랑 캠핑장, 서서울호수공원 박원순 시장 시절 경춘선 숲길 등 사례를 설명했다.

이후 서울시 푸른도시국장 퇴직 후 민선 7기 오승록 노원구청장이 당선되면서 스카웃해 나비정원, 경의선 숲길, 수국정원, 수락휴 조성 등 경험도 소개했다.

최 국장은 “공원은 시민 모두 숨 쉴 수 있는 작은 산소통이면서 작은 방석”이라는 정의도 했다.

최 국장은 책 내용을 직접 프리젠테이션(pt)하면서 줄거리를 쉽게 설명하면서 도중에 관련 전문가들을 불러 얘기를 듣는 시간도 가졌다.

오승록 노원구청장은 바쁜 일정에도 직접 참석, “최 국장님께서 노원구를 정원도시 ·힐링도시로 만들어주어 감사하다”고 인사했다.

또 “요즘 본인이 숲과 정원 전문가로 인정받고 있는데 이 중 80%는 최광빈 국장 덕”이라고 칭찬했다.

이와 같이 1시간 30여분 동안 직접 설명과 관계 전문가 멘트 등을 듣는 순서로 물 흐르듯 진행했다.

이어 자신의 서울시 푸른도시국장 후임이면서 노원구 힐링도시국장 후임인 유영봉 국장, 주용규 EA조경기술사 사무소 대표, 유진형 홍익대 교수, 안계동 공원 설계 소장 등으로부터 간단한 인연 등을 듣는 시간도 마련했다.

유 국장은 “최광빈 국장님은 서울시 공원 녹지직 산증인으로 이번 책을 발간한데 대해 축하한다”면서 북서울꿈의숲을 만들 때 최 국장과 직원 10명과 함께 현장을 지킨 기억을 회고했다.

주용규 대표는 서울둘레길과 노원 영축산 무장애숲길을 조성한 경험을 소개했다.

유진형 교수는 최 국장의 안목과 소신, 추진력을 높게 평가했다.

이날 행사에는 최 국장 아내와 장남 내외, 동생도 함께 하면서 참석자들에게 인사했다. 아내는 “최 국장이 서울시 다닐 때는 아들 둘이 아빠 얼굴을 잘 보지 못했다”며 “이 책이 나와 읽어보면서 그동안 어떤 일을 했는지 알게 됐다”고 말했다.

이날 김현모 전 문화재청장, 강태웅 전 서울시 행정1부시장, 윤보영 강북구 부구청장, 최미숙 전 노원구 행정문화국장, 권동현 노원구 정원도시과장, 문혜정 푸른도시과장, 김기배 성동구 공원녹지과장, 주동희 송파구 공원녹지과장 등 많은 전 현직 공무원들이 찾아 축하했다.

행정직으로 서울시 녹지직을 책임지고 있는 이수연 정원도시국장은 보이지 않았다.

최 국장은 마지막으로 후배들에게 “현장에 가서 30분 앉아있으면 답이 나온다”면서 “일을 하다가 궁금하면 물어보면 자문하겠다”고 맺었다.

이날 북 콘서트는 여느 정치인들 북콘서트와는 전혀 다른 느낌을 주었다.

본인이 기획했던 서울숲에서 같은 분야 종사자들과 함께 새 소리 들으면서 공원을 주제로 한 편안한 테마여서 그런 듯해 보였다.

최 국장의 녹지직 외길 40년을 정리한 한편의 편안한 드라마를 보는 느낌이었다.

작지만 결코 작지 않은 의미 있는 북콘서트였다.