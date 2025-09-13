[헤럴드경제=민성기 기자] 최근 네팔에서 기득권층의 부패에 분노해 대규모 반정부 시위가 벌어지고 있는 가운데, 재무부 장관이 폭행을 당하고 옷이 벗겨진 채 시위대에 끌려다니는 영상이 온라인상에서 퍼지고 있다.

13일 NDTV 등 외신 보도에 따르면 비슈누 프라사드 파우델 재무부 장관은 지난 9일 네팔 수도 카트만두의 한 거리에서 시위대에게 폭행을 당했다.

공개된 영상에는 네팔 재무장관으로 추정되는 사람이 속옷만 입은 채 거리에서 시위대들에게 팔 다리가 들린 채 끌려다니고 있다. 또 다른 영상에는 해당 인물이 시민들에게 쫓겨 결국 속옷 차림으로 강물로 뛰어든 채 도망치기도 했다.

또 소셜미디어에는 ‘네팔 재무장관이 네팔 청년들에 의해 거리로 끌려다녔다’는 제목의 영상이 퍼지고 있다.

영상에선 비슈누 장관으로 추정되는 남성이 속옷만 입은 채 거리에서 시위대에게 팔다리가 들려 끌려다니고 있는 장면이 포착됐다.

온라인상에선 네팔 시위대가 외무장관의 관저를 습격해 장관과 가족들을 폭행하는 영상도 퍼졌다.

앞서 네팔 정부는 가짜뉴스와 혐오 발언, 온라인 사기가 확산한다는 이유로 페이스북, 인스타그램, 유튜브 등 여러 SNS 접속을 차단했다.

이에 반발한 Z세대를 중심으로 네팔의 대규모 반정부 시위가 시작됐다.

AFP 통신은 네팔 경찰은 최근 수도 카트만두를 비롯해 전국에서 발생한 시위로 51명이 숨졌다고 밝혔다. 사망자 중 시위자는 21명으로, 이들 대다수는 시위 첫날인 지난 8일 경찰과 충돌하는 과정에서 숨졌다. 1300명 이상이 부상을 당했으며 1만명 이상이 탈옥하는 등 치명적 피해와 사회적 혼란이 발생했다.

한편 네팔 대통령실은 반정부 시위대가 지지하는 수실라 카르키(73) 전 대법원장을 임시 총리로 임명할 예정이라고 밝혔다. 의원내각제인 네팔에서는 총리가 실권을 갖고 대통령은 의전상 국가 원수직을 수행한다.